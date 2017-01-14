Банкам разрешат оформлять паспорта и миграционные документы

Российские банки получат возможность предоставлять услуги в оформлении российских и загранпаспортов, а также патентов и разрешений на работу в России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на протокол совещания первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова с руководителями министерств. В документе говорится, что вопрос о передаче банкам функций паспортно-визового сервиса поручено проработать Министерству внутренних дел совместно с Банком России, Сбербанком и ВТБ.

«В подобных делах выгода в том, что банк может заполучить дополнительных клиентов. Тем более у граждан, которые пользуются подобными услугами, за душой, как правило, что-то есть», — сказал член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин.

В настоящее время федеральное предприятие «Паспортно-визовый сервис», подчиняющееся МВД, помогает подготовить и сопроводить пакет документов для получения паспорта, разрешения на работу и патента, а также вида на жительство, российского гражданства и постановки на миграционный учёт. Такие же услуги есть в многофункциональных центрах (МФЦ). Однако получение загранпаспорта в МФЦ обойдётся дешевле, чем в ФГУПе, но процесс занимает больше времени.

Какие именно функции паспортно-визового сервиса предлагается передать банкам, не сообщается.

Агентство новостей «Между строк»