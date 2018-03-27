Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед президентом Владимиром Путиным за пожар в торговом центре, в результате которого погибли 64 человека, передаёт пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил он.

Он напомнил, что в день пожара вечером, 25 марта, он звонил Путину и докладывал о 27 пропавших без вести, но тогда не обладал полной информацией.

«А потом как снежный ком всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно», — добавил он.

Губернатор заверил, что не будет отменять налоговые каникулы и прекратит нападки на послабления малому бизнесу. Кроме того, он рассказал президенту о стихийном митинге, который проходит в центре Кемерова.

«Дальше началось, как обычно. На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы"», — заявил Тулеев.

На площади у администрации Кемеровской области жители города уже несколько часов требуют правдивой информации о погибших и отставки городских и региональных властей. Люди возмущены безучастным отношением главы региона и призывают его к ответу.

В Telegram-каналах появились сообщения о том, что вопрос об отставке главы Кузбасса уже решили и что и. о. губернатора назначен его заместитель Сергей Цивилев.

«Нет. Это неправда. Что тут вообще опровергать? Информацию в соцсетях? Губернатор на работе, он работает по обычному графику», — заявила представитель областной администрации Лариса Деменёва радиостанции «Говорит Москва».

На вопрос о возможной отставке Тулеева президент Путин заявил, что сначала нужно выяснить, кто и в чём виноват, и только после этого можно принимать кадровые решения.

Пожар в «Зимней вишне» случился днём 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. В списках погибших у штаба, который создали семьи жертв, 41 ребёнок.