Алексей Навальный написал заявление в СК после слов Железняка о шантаже

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет после заявления депутата Госдумы Сергея Железняка о попытках шантажа от имени оппозиционера. Навальный предложил следователям проверить заявление депутата о вымогательстве и привлечь к ответственности тех, кто причастен к шантажу Железняка.

«Поможем пугливому депутату. Состав преступления по статье “Вымогательство” тут явно закончен. И очень хорошо ведь получается для будущего расследования: раз говорили с Железняком какие-то люди, значит, можно рассказать о них следствию. Дать их описание, номера телефонов», – написал оппозиционер в блоге.

Ранее Железняк в интервью «Дождю» рассказал, что к нему обращались от имени Навального с предложением заплатить и остановить публикацию разоблачительных расследований ФБК о его детях. По его словам, у него просили 100 тысяч и 150 тысяч долларов, но он отказался. Депутат пояснил, что не стал обращаться в полицию, потому что это дело – «пустота».

Агентство новостей «Между строк»