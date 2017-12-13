Активисту SERB дали восемь суток ареста за нападение на выставку Джока Стёрджеса

13.12.2017 09:30
Активисту SERB дали восемь суток ареста за нападение на выставку Джока Стёрджеса

Замоскворецкий суд Москвы назначил восемь суток административного ареста активисту движения SERB Александру Петрунько, пишет «Интерфакс».

Он был признан виновным в мелком хулиганстве за то, что облил неизвестной жидкостью одну из фотографий на выставке Джока Стёрджеса «Без смущения 2.0». Двое суток, которые Петрунько провёл после задержания в отделе полиции, были зачтены в срок его административного ареста.

Ранее 47-летний гражданин Украины Александр Петрунько уже устраивал провокации на выставке Джока Стёрджеса в московском центре фотографии имени братьев Люмьер. В сентябре 2016 года активист SERB облил мочой одну из работ на выставке, за что получил семь суток ареста. После инцидента выставка была закрыта, а организаторов обвинили в распространении детской порнографии. Следственный комитет в течение года вёл проверку, но в итоге вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 8 декабря 2017 года Петрунько явился на повторное открытие выставки и снова облил фото пахучей жидкостью.

Фото: 
BBC
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