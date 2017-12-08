На выставке фотографа Джока Стёрджеса в Москве разлили пахучую жидкость

В Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве на выставке американского фотографа Джока Стёрджеса «Без смущения 2.0» разлили пахучую жидкость, пишет «Коммерсантъ». Информацию подтверждают в пресс-службе центра.

По информации «Коммерсанта», сразу после инцидента охранник вывел из зала женщину средних лет в синей куртке. Что именно за жидкость была разлита, неизвестно. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что на выставке мужчина в женской одежде облил фотографии неизвестной жидкостью, позже его задержали сотрудники службы безопасности.

Год назад, в сентябре 2016-го, на выставке произошёл похожий случай, когда фотографии облил жидкостью активист SERB Александр Петрунько. Выставка была закрыта после проверки Общественной палаты.

Выставка Джока Стёрджеса открылась в Центре в пятницу, 8 декабря. На ней представят фотографии семей нудистов из Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, первые из которых были сделаны Стёрджесом в 1970-е годы. Кроме снимков, будут показаны материалы, связанные с конфликтом, который произошёл вокруг выставки в прошлом году: выдержки из газет, видеосюжеты СМИ и документы криминальной экспертизы.