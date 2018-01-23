Жительница Нижнего Тагила обвинила руководство модельного агентства в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности

23.01.2018 13:41

Тагильчанка Ольга Устинова обратилась в правоохранительные и налоговые органы с просьбой проверить деятельность модельного агентства Х*models. Женщина считает, что директор компании Дарина Храмкина — мошенница и занимается предпринимательской деятельностью незаконно. По словам Устиновой, в августе прошлого года между ней и Храмкиной был заключён договор на обучение её 16-летнего сына Сергея в школе моделей. В своих заявлениях (имеются в распоряжении редакции) Устинова утверждает, что в результате противоправных действий Храмкиной ей был причинён материальный ущерб в размере 43 тысяч рублей, а также нарушен закон о персональных данных.

«Храмкина неоднократно собирала с нас деньги на участие в модельных показах в Москве и Ереване, но по факту мой сын так никуда и не съездил. Часть денег удалось вернуть после долгих переговоров. Также Храмкина на родительском собрании обозвала моего ребёнка инвалидом и косоглазым и сказала при всех его диагноз. Кроме того, на момент подписания договора Храмкина не была зарегистрирована ни в качестве индивидуального предпринимателя, ни в качестве юридического лица, чтобы не платить налоги», говорит Устинова.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Дарина Храмкина заявила, что все вопросы уже решены «на официальном уровне», а обвинения Устиновой в её адрес необоснованы.

 «С Ольгой Устиновой у нас был определённый договор о сотрудничестве и о будущем партнёрстве в том числе, пояснила АН “Между строк” Храмкина. После нарушения ею условий наше общение прекратилось, перспектива любого сотрудничества прекращена, все вопросы давно разрешены на официальном уровне. То, что её не устроил результат и сейчас ей нечем заняться, от скуки, своей злости и несостоятельности делает пакости и гадости мне и в том числе моей семье, — это уже другой вопрос».

По словам Ольги Устиновой, от действий Храмкиной пострадали ещё как минимум две семьи, которые также сдавали ей крупные суммы денег.

Отметим, что в прошлом году в Нижнем Тагиле разразился скандал вокруг конкурса красоты Miss & Missis Russia NT, организатором которого выступила Дарина Храмкина. Родители конкурсантов, участники, а также ведущий шоу негативно отозвались о совместной работе с бизнесвумен.

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