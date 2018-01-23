Жительница Нижнего Тагила обвинила руководство модельного агентства в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности

Тагильчанка Ольга Устинова обратилась в правоохранительные и налоговые органы с просьбой проверить деятельность модельного агентства Х*models. Женщина считает, что директор компании Дарина Храмкина — мошенница и занимается предпринимательской деятельностью незаконно. По словам Устиновой, в августе прошлого года между ней и Храмкиной был заключён договор на обучение её 16-летнего сына Сергея в школе моделей. В своих заявлениях (имеются в распоряжении редакции) Устинова утверждает, что в результате противоправных действий Храмкиной ей был причинён материальный ущерб в размере 43 тысяч рублей, а также нарушен закон о персональных данных.

«Храмкина неоднократно собирала с нас деньги на участие в модельных показах в Москве и Ереване, но по факту мой сын так никуда и не съездил. Часть денег удалось вернуть после долгих переговоров. Также Храмкина на родительском собрании обозвала моего ребёнка инвалидом и косоглазым и сказала при всех его диагноз. Кроме того, на момент подписания договора Храмкина не была зарегистрирована ни в качестве индивидуального предпринимателя, ни в качестве юридического лица, чтобы не платить налоги», — говорит Устинова.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Дарина Храмкина заявила, что все вопросы уже решены «на официальном уровне», а обвинения Устиновой в её адрес необоснованы.

«С Ольгой Устиновой у нас был определённый договор о сотрудничестве и о будущем партнёрстве в том числе, — пояснила АН “Между строк” Храмкина. — После нарушения ею условий наше общение прекратилось, перспектива любого сотрудничества прекращена, все вопросы давно разрешены на официальном уровне. То, что её не устроил результат и сейчас ей нечем заняться, от скуки, своей злости и несостоятельности делает пакости и гадости мне и в том числе моей семье, — это уже другой вопрос».

По словам Ольги Устиновой, от действий Храмкиной пострадали ещё как минимум две семьи, которые также сдавали ей крупные суммы денег.

Отметим, что в прошлом году в Нижнем Тагиле разразился скандал вокруг конкурса красоты Miss & Missis Russia NT, организатором которого выступила Дарина Храмкина. Родители конкурсантов, участники, а также ведущий шоу негативно отозвались о совместной работе с бизнесвумен.