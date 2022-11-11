Жители Верхней Салды собрали против строительства кремниевого завода в «Титановой долине» более 6 тысяч подписей

В Верхней Салде жители города собрали более 6 тысяч подписей против строительства в ОЭЗ «Титановая долина» кремниевого завода, пишет «Бизнес журнал. Урал» со ссылкой на нижнесалдинское отделение КПРФ. Общественные обсуждения строительства завода по производству кремния в Верхней Салде продлились до 29 октября. Во время общественных обсуждений 19 октября салдинцы вышли на митинг. Жители города считают производство вредным для человека и окружающей среды.

Протестующие жители Верхней Салды были не согласны с форматом проведения слушаний, часть людей не смогли попасть в зал, где рассматривался вопрос. Таким образом, многие активисты оказались на улице, благодаря чему произошла стихийная акция протеста.

Администрация города и пресс-служба «Силаруса» считают, что среди противников строительства были провокаторы, которые дезинформируют общественность в экологических вопросах. Также в «Силарусе» отметили, что сроки строительства площадки в «Титановой долине» смещаются

На предприятии планируется выпускать технический кремний — 36 тысяч тонн в год, конденсированный микрокремнезём — 17,1 тысячи тонн в год и кремнийсодержащий продукт — 1,5 тысячи тонн в год. Запуск предприятия запланирован в 2025 году. Стоимость проекта составляет около 9,3 млрд рублей, основные деньги инвестор должен вложить в ближайшие три года. Проекту ещё необходимо пройти госэкспертизу.

Отметим, что процессу обогащения технического кремния сопутствует попадание в атмосферу большого числа загрязняющих веществ, в том числе хлорсодержащих неорганических соединений, таких как трихлорсилан, дихлорсилан, кремний тетрахлорид, водород хлористый, хлор.

Ранее строительство кремниевого завода задумывали и в других городах России. Против выступали жители Омска, Златоуста и Новоуральска. Митинги против строительства завода начались в Омске ещё в 2011 году, но в 2012-м от идеи отказалось новое региональное правительство, так как сочло производство нецелесообразным и экологически небезопасным.

В пресс-службе «Силаруса» «Бизнес журналу» пояснили, что было два возможных варианта строительства завода — в Златоусте и Новоуральске. Во всех городах эта новость вызвала бурный общественный протест. Но на предприятии утверждают, что причины отказа от размещения в Златоусте и Новоуральске не связаны с протестами.

«Мы получили предложение от правительства Свердловской области по реализации проекта в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Новоуральск. Там в 2016 году компания “Росатом” совместно с администрацией города разрабатывала стратегию развития города, в рамках которой было предусмотрено создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР “Новоуральск”) со всей инфраструктурой. Но это не было выполнено, город остался в статусе ЗАТО. Налаживать эффективную логистику, организовывать работу с подрядчиками, а также размещать сотрудников, приглашённых из других городов, на территории закрытого города крайне сложно. В связи с чем мы приняли решение искать другую площадку», — говорят в пресс-службе «Силаруса».

После Новоуральска компании «Силариус» поступило предложение от правительства Челябинской области. Строить завод они предлагали в Златоусте, но создать условия для реализации проекта на данной территории не удалось.

В Свердловской области в 2016 году губернатор Евгений Куйвашев заключил с генеральным директором «Силаруса» соглашение о реализации первого этапа создания в Новоуральске кремниевого кластера. Жители Новоуральска не согласились с этим решением и разместили на сайте change.org петицию, которую подписали более 38 тысяч человек.

Ещё раз предложение разместить завод в Верхней Салде от правительства Свердловской области поступило промышленникам в 2020 году. В феврале этого же года председатель совета директоров АО «Атом-ТОР» (управляющая компания ТОСЭР «Росатома») Николай Пегин заявил, что компания «Силарус» станет новым резидентом территории социально-экономического развития «Новоуральск». Однако в реестр резидентов ТОСЭР «Новоуральск» на данный момент «Силарус» так и не входит.

В «Титановой долине» утверждают, что проект соответствует требованиям особой экономической зоны и Верхняя Салда может строить на своей территории промышленные производства с II по V класс опасности. Завод по производству технического кремния, отмечают в пресс-службе, относится к III классу согласно ГОСТУ.

«В настоящий момент график скорректирован, и сейчас всё зависит от прохождения экспертиз. После того как компания получит разрешение на строительство, мы сможем приступить к реализации проекта. Ориентировочно строительные работы начнутся весной будущего года, а первая партия товарного кремния будет произведена в 2025 году», — утверждают в «Силарусе».