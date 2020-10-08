Жители Нижнего Тагила единогласно одобрили многомиллиардные расходы бюджета города в 2019 году

184 тагильчана единогласно одобрили расходы бюджета города в 2019 году на публичных слушаниях. Отчёт чиновников об исполнении бюджета за прошлый год рассматривали накануне, 7 октября, в большом зале Общественно-политического центра. Изначально мероприятие планировалось провести в середине апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на полгода. Участники слушаний сидели в защитных масках и на расстоянии одного-двух метров друг от друга, сообщает пресс-служба мэрии.

О доходах и расходах местного бюджета собравшимся рассказал замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Он напомнил, что общий объём собранных в 2019 году доходов составил более 14 млрд рублей и вырос по сравнению с 2018 годом почти на 2 млрд рублей, или на 16%. Доля межбюджетных трансфертов составила 69%.

«Основными налоговыми источниками бюджета по-прежнему стали налог на доходы физических лиц, акцизы и имущественные налоги. В результате проводимой главой города и администрацией работы в муниципальный бюджет привлечено более 2,3 млрд рублей дополнительных доходов, в том числе из вышестоящих бюджетов. При изначально утверждённом объёме межбюджетных трансфертов в сумме 7,2 млрд рублей к концу прошлого года этот показатель достиг 9,7 млрд рублей», — отметил Алексей Бурдилов.

Расходы казны достигли уровня 13,9 млрд рублей. Больше половины средств было направлено в социальную сферу. В сферу образования вложили 5,8 млрд рублей, в жилищно-коммунальный комплекс и городское хозяйство — почти 4,3 млрд рублей. 632 млн рублей потратили на строительство, реконструкцию и ремонт школ и детских садов, благоустройство дворов и скверов, приведение в порядок инженерной и транспортной инфраструктуры, а также реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, в этом году бюджет Нижнего Тагила потеряет более 200 млн рублей из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Изначально в мэрии прогнозировали недополучение доходов в местную казну до 300 млн рублей к концу 2020 года. В июле торговым центрам, магазинам и другим организациям разрешили вернуться к работе после трёхмесячного перерыва. Позже открылись кафе, рестораны и кинотеатры. И сейчас в горадминистрации надеются, что до конца года ситуация на рынке труда и вообще в бизнес-сфере в Тагиле немного стабилизируется.