Экономика

«Экономика оживает». В мэрии Нижнего Тагила подсчитали потери в бюджете города из-за пандемии коронавируса

22.09.2020 13:06
«Экономика оживает». В мэрии Нижнего Тагила подсчитали потери в бюджете города из-за пандемии коронавируса

Бюджет Нижнего Тагила потеряет более 200 млн рублей из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Изначально в мэрии прогнозировали недополучение доходов в местную казну до 300 млн рублей к концу 2020 года. В июле торговым центрам, магазинам и другим организациям разрешили вернуться к работе после 3-месячного перерыва. Позже открылись кафе, рестораны и кинотеатры. И сейчас в горадминистрации надеются, что до конца года ситуация на рынке труда и вообще в бизнес-сфере в Тагиле немного стабилизируется.

 

«Предприниматели потихоньку начинают работать, и это позволяет нам сказать, что на сегодня это уже не 300 млн рублей, а более 250 млн рублей недопоступления доходов в бюджет города. Мы ушли в меньшую сторону. По итогам 9 месяцев сделаем ещё раз анализ поступления доходов до конца года. Думаю, постепенно мы идём на снижение, потому что таких провальных месяцев в экономике города, как июнь и июль, уже не будет. Мы на это надеемся», рассказал АН «Между строк» замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введения режима общей самоизоляции в городе увеличилось количество безработных, уменьшились обороты многих компаний. В июле депутаты гордумы собрались вместе, чтобы одобрить корректировку бюджета на 2020 год. Они разрешили чиновникам снизить плановый показатель по неналоговым и налоговым доходам Нижнего Тагила на 94,6 млн рублей, чтобы избежать финансовых проблем в конце года.

«Снижение по расходам можно разделить на несколько групп, отметил Алексей Бурдилов. Первая группа это та экономия, которая сложилась у нас в основном в результате проведения торгов. Часть расходов бюджета, особенно на ремонты, закладывалась по укрупнённой оценке. Вторая группа расходы на общегородские мероприятия, которые были отменены. Тот же самый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, День города. Третья группа это уже те расходы, которые в этом году было решено не осуществлять. Например, мы перенесли часть наших расходов по легкоатлетическому манежу и станции водоподготовки “Южная”. Надеялись, что в этом году ассигнования в областном бюджете для строительно-монтажных работ по манежу появятся и мы сможем выйти на контракт. Поэтому предусмотрели в бюджете нашу долю софинансирования. Но ситуация такова, что в этом году мы областного софинансирования точно не увидим».

В конце октября депутаты должны будут принять ещё одну корректировку бюджета, предусматривающую снижение некоторых доходов и расходов Нижнего Тагила.

«Говорить о том, что мы из-за коронавируса снижаем коммуналку, какие-то социальные выходы, не стоит, такого не происходит, сказал Алексей Бурдилов. Все выплаты остаются в полном объёме. Пока пытаемся не применять никаких революционных решений в части финансирования. Надеемся, что до конца года продержимся, вроде экономика оживает».

Напомним, в Нижнем Тагиле в период пандемии количество безработных выросло в 8 раз — до 6600 человек. И это только официальные данные, без учёта тех жителей города, которые работали без заключения трудовых договоров. Из-за роста безработицы бюджет Нижнего Тагила недополучил в этом году сотни тысяч рублей.

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