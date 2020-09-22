«Экономика оживает». В мэрии Нижнего Тагила подсчитали потери в бюджете города из-за пандемии коронавируса

Бюджет Нижнего Тагила потеряет более 200 млн рублей из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Изначально в мэрии прогнозировали недополучение доходов в местную казну до 300 млн рублей к концу 2020 года. В июле торговым центрам, магазинам и другим организациям разрешили вернуться к работе после 3-месячного перерыва. Позже открылись кафе, рестораны и кинотеатры. И сейчас в горадминистрации надеются, что до конца года ситуация на рынке труда и вообще в бизнес-сфере в Тагиле немного стабилизируется.

«Предприниматели потихоньку начинают работать, и это позволяет нам сказать, что на сегодня это уже не 300 млн рублей, а более 250 млн рублей недопоступления доходов в бюджет города. Мы ушли в меньшую сторону. По итогам 9 месяцев сделаем ещё раз анализ поступления доходов до конца года. Думаю, постепенно мы идём на снижение, потому что таких провальных месяцев в экономике города, как июнь и июль, уже не будет. Мы на это надеемся», — рассказал АН «Между строк» замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введения режима общей самоизоляции в городе увеличилось количество безработных, уменьшились обороты многих компаний. В июле депутаты гордумы собрались вместе, чтобы одобрить корректировку бюджета на 2020 год. Они разрешили чиновникам снизить плановый показатель по неналоговым и налоговым доходам Нижнего Тагила на 94,6 млн рублей, чтобы избежать финансовых проблем в конце года.

«Снижение по расходам можно разделить на несколько групп, — отметил Алексей Бурдилов. — Первая группа — это та экономия, которая сложилась у нас в основном в результате проведения торгов. Часть расходов бюджета, особенно на ремонты, закладывалась по укрупнённой оценке. Вторая группа — расходы на общегородские мероприятия, которые были отменены. Тот же самый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, День города. Третья группа — это уже те расходы, которые в этом году было решено не осуществлять. Например, мы перенесли часть наших расходов по легкоатлетическому манежу и станции водоподготовки “Южная”. Надеялись, что в этом году ассигнования в областном бюджете для строительно-монтажных работ по манежу появятся и мы сможем выйти на контракт. Поэтому предусмотрели в бюджете нашу долю софинансирования. Но ситуация такова, что в этом году мы областного софинансирования точно не увидим».

В конце октября депутаты должны будут принять ещё одну корректировку бюджета, предусматривающую снижение некоторых доходов и расходов Нижнего Тагила.

«Говорить о том, что мы из-за коронавируса снижаем коммуналку, какие-то социальные выходы, не стоит, такого не происходит, — сказал Алексей Бурдилов. — Все выплаты остаются в полном объёме. Пока пытаемся не применять никаких революционных решений в части финансирования. Надеемся, что до конца года продержимся, вроде экономика оживает».

Напомним, в Нижнем Тагиле в период пандемии количество безработных выросло в 8 раз — до 6600 человек. И это только официальные данные, без учёта тех жителей города, которые работали без заключения трудовых договоров. Из-за роста безработицы бюджет Нижнего Тагила недополучил в этом году сотни тысяч рублей.