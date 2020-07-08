В бюджет Нижнего Тагила поступит более 400 млн рублей на ремонт дорог, строительство детских садов и подготовку к ЕГЭ

Мэрия Нижнего Тагила просит депутатов городской думы увеличить доходную часть бюджета на 2020 год на 312 млн рублей. Корректировку рассмотрят на ближайшем заседании НТГД в конце июля. В случае её одобрения объём казны достигнет, благодаря поступлению межбюджетных трансфертов, 15,5 млрд рублей. Расходы вырастут на 272 млн рублей. Дефицит бюджета уменьшится на 40 млн рублей – до 313 млн рублей. Полученные денежные средства направят в числе прочего на строительство детских садов и ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«Мы ставим здесь три глобальные задачи, в этой корректировке, – отметил замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. – Во-первых, отражаем межбюджетные трансферты. Это плюсом 406,7 млн рублей. 124 млн рублей город получит дополнительно на БКАД. 30 млн рублей – на строительство детских садов. 39 млн рублей – на замену лифтов в многоквартирных домах. 154 млн рублей – на капремонт школы № 85. И 38 млн рублей – средства областного бюджета на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Это касается проведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах и оснащения образовательных учреждений всеми необходимыми средствами для проведения ЕГЭ».

Вторая задача – снижение планового показателя по неналоговым и налоговым доходам Нижнего Тагила на 94,6 млн рублей. Это пришлось сделать из-за сложной экономической ситуации, возникшей на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее мэр Владислав Пинаев сообщал, что бюджет города потеряет из-за пандемии более 300 млн рублей доходов.

«В основном снижение идёт по земельному налогу. Это связано с мерами поддержки организаций, которые находятся на упрощённой системе налогообложения. А также с переносом арендных платежей на 2021 и 2022 годы. Кроме того, мы видим, что у нас снизился НДФЛ, так как увеличилось количество безработных. Людей поувольняли, зарплаты им поснижали. Особенно это касается субъектов малого и среднего бизнеса. Ещё одна причина – у одного большого земельного участка, принадлежащего предприятию, произошло снижение кадастровой стоимости. Поэтому нам предъявили возврат налогов фактически за три года», – пояснил Алексей Бурдилов.

Корректировка бюджета также предусматривает перераспределение денежных средств между управлениями и отделами в администрации Нижнего Тагила. Например, 40 млн рублей, предусмотренные на строительство легкоатлетического манежа в этом году, пришлось перенести на 2021 год. Областным бюджетом финансирование на эти цели пока не определенно.