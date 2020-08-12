Мэрия Нижнего Тагила сокращает городские расходы на 10% из-за пандемии коронавируса

Перед второй волной пандемии коронавируса тагильская администрация сокращает все городские расходы, осуществляемые за счёт налоговых и неналоговых доходов в этом году, на 10%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила и подписано мэром Владиславом Пинаевым. В документе отмечается, что решение связано с ухудшением экономической ситуации из-за распространения инфекции COVID-19 и недопоступлением доходов в местную казну.

«Главным распорядителям бюджетных средств оптимизировать на 10% расходы, осуществляемые за счёт налоговых и неналоговых доходов. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, внести изменения в показатели, характеризующие объём услуг, и уменьшить объёмы субсидий на выполнение муниципальных заданий», — говорится в постановлении администрации.

Также Пинаев потребовал от руководителей управлений и отделов администрации Нижнего Тагила усилить контроль за использованием бюджетных средств муниципальными учреждениями, снизить неэффективные расходы от уплаты штрафов и пеней. Необходимо принять меры для своевременного погашения, недопущения образования кредиторской задолженности.

В ближайшее время сотрудники финансового управления мэрии подготовят проект решения о внесении изменений в бюджет города. Его рассмотрят и утвердят (или нет) депутаты Нижнетагильской гордумы. Сокращение расходов может весьма негативно отразиться на реализации программы подготовки Нижнего Тагила к его 300-летию — строительстве легкоатлетического манежа, реконструкции музейного комплекса и других проектах. Кроме того, пострадают статьи по содержанию города.

«Безусловно, это отразится на выполнении внутригородских программ, в том числе социальных. По некоторым из них освоение денежных средств до сих пор нулевое. Точно не будут резать зарплату, коммунальные платежи, а также те программы, которые завязаны на федеральном или областном бюджете. Соответственно, всё сокращение придётся на ремонты школ, спортивных и других социальных объектов. При этом многие из них и так годами не ремонтируются из-за нехватки денежных средств. На содержании города тоже придётся экономить, хотя на дороги и так постоянно не хватает денег. Другого выбора не будет», — отмечают депутаты Нижнетагильской гордумы.

Напомним, в начале июля депутаты НТГД уже одобрили снижение планового показателя по неналоговым и налоговым доходам Нижнего Тагила на 94,6 млн рублей. Это пришлось сделать также из-за сложной экономической ситуации, возникшей на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В городе увеличилось количество безработных, уменьшились обороты многих компаний. Мэр Владислав Пинаев ранее сообщал, что бюджет города потеряет из-за пандемии более 300 млн рублей доходов.

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