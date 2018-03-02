Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство, кражу смартфонов и угон автомобиля

Жителя Нижнего Тагила будут судить за убийство, кражу смартфонов, хищение и незаконное хранение огнестрельного оружия, а также угон автомобиля. Обвиняемым по уголовному делу проходит 39-летний мужчина. По данным следственного управления СК РФ по Свердловской области, преступления он совершил в июле 2017 года.

«25 июля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из комнат дома по улице Юности на почве личной неприязни при помощи ножей совершил убийство мужчины 1976 года рождения. После этого злоумышленник похитил принадлежавшие погибшему три смартфона общей стоимостью 13 тысяч рублей. Также он воспользовался ключами, взятыми в комнате, где было совершено убийство, и завладел автомобилем стоимостью 400 тысяч рублей, принадлежавшим ранее знакомому ему мужчине. На этой машине злоумышленник доехал до Салдинского тракта, после чего оставил её и скрылся с места преступления», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

После этого подозреваемый также похитил из гаража знакомого на Вагонке гладкоствольное огнестрельное оружие (было переделано из газового пистолета модели ИЖ-76) и спрятал его в смотровую яму другого бокса.

Сотрудники СКР собрали достаточную доказательственную базу и передали уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.