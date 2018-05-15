Житель Нижнего Тагила отсудил у владельца автосервиса 420 тысяч рублей за угнанный и разбитый автомобиль

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил гражданский иск местного жителя Сергея Сандакова к владельцу автосервиса Шепеленко А. за порчу принадлежащего ему Chevrolet Cruz. В ходе судебного заседания было установлено, что вечером 10 января ответчик на данном автомобиле совершил наезд на фонарный столб на кольце Серова — Циолковского, после чего скрылся с места ДТП. Эксперты оценили полученные повреждения в 365 тысяч рублей. С учётом дополнительных исковых требований сумма компенсации достигла 420 тысяч рублей.

«На суд Шепеленко ни разу так и не явился, — рассказала АН “Между строк” сестра Сандакова Татьяна. — Но приставы смогли его найти и в конце апреля вручили ему постановление. Только как и когда он будет отдавать деньги — неизвестно».

Напомним, Сандаков в конце декабря 2017 года отдал автомобиль в автомастерскую Шепеленко на улице Верхняя Черепанова, а когда решил проверить ход работ, то машины в боксе уже не было. Сам Шепеленко, по словам автовладельца, находился в гараже в состоянии алкогольного опьянения, а ему заявил, что машину угнали. Отметим, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Заведомо ложный донос» из-за отсутствия состава преступления.

Известно, что в суде рассматривается ещё один иск к Шепеленко о порче в ноябре 2017 года Mitsubishi Pajero при схожих обстоятельствах.