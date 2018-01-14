В Нижнем Тагиле пьяный автослесарь угнал машину клиента и разбил её о столб (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по заявлению местного жителя, у которого работник автосервиса угнал и разбил автомобиль. Как рассказала АН «Между строк» сестра потерпевшего Татьяна, её брат отдал свой Chevrolet Cruz в автомастерскую Александра Ш. на улице Верхняя Черепанова. При этом женщина уточнила, что никаких документов они с сервисменом не подписывали.

«10 января мастер позвонил брату и попросил у него ключи, якобы чтобы проверить работу электрики, — говорит Татьяна. — Брат согласился и привёз ключи, а когда вечером пришёл за машиной, то в боксе автомобиля уже не было, а сам автослесарь был пьян. Нам он сказал, что машину угнали».

Позже выяснилось, что мужчина решил съездить на автомобиле клиента по делам, но попал в аварию на кольце улиц Серова — Циолковского. Предположительно, угонщик не справился с управлением и налетел на столб.

«В полиции нам сказали, что уголовного дела не будет, так как брат сам отдал ему ключи, — поясняет женщина. — Автомобиль пришлось забирать со штрафстоянки, поскольку горе-мастер убежал с места ДТП. В полиции он во всём признался, но как он будет возмещать ущерб — неизвестно».

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать инцидент в понедельник.