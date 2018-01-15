В полиции Нижнего Тагила не нашли криминала в угоне автослесарем автомобиля клиента

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» прокомментировали инцидент с угоном Chevrolet Cruz хозяином автосервиса. По мнению правоохранителей, к подозреваемому невозможно применить статью 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», поскольку потерпевший сам отдал ключи от автомобиля.

«Действительно, в отделе ГИБДД Нижнего Тагила в настоящее время проводится административное расследование по факту данного дорожно-транспортного происшествия, по результатам которого виновник будет привлечён к административной ответственности. Также в отделе полиции № 16 проводится проверка по заявлению владельца транспортного средства об угоне его автомашины. В данной ситуации в соответствии с существующим законодательством действия работника автосервиса, который в полиции уже дал признательные показания о том, что повредил автомашину клиента, самовольно выехав на ней за пределы автосервиса, не содержат признаков состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК Российской Федерации. В дальнейшем владелец повреждённой автомашины, получив все необходимые документы по результатам проверки, сможет в судебном порядке обратиться с исковым заявлением в отношении виновника произошедшего», — пояснили в полиции.

Напомним, инцидент произошёл 10 января. Хозяин автосервиса Александр Ш. поехал по своим делам на автомобиле клиента, но, не справившись с управлением, врезался в столб на кольце улиц Серова — Циолковского. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что после аварии водитель и пассажир покинули место ДТП, а автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

В соцсетях пользователи пишут, что это далеко не первый подобный случай с этим сервисменом.