Жертвами крушения турецкого самолёта в Киргизии стали более 30 человек

Грузовой самолёт Turkish Airlines упал на посёлок Дача в Бишкеке. При падении воздушное судно разрушило 32 жилых одноэтажных дома. По данным Минздрава Киргизии на этот час, в результате авиакатастрофы погибли 35 человек.

Крушение произошло утром 16 января в 7 часов утра по местному времени. Турецкий Boeing 747 при заходе на посадку в аэропорт Манас по неизвестным причинам разбился в паре километров от полосы, на территории посёлка Дача. Судно с 5 членами экипажа следовало из Гонконга в Стамбул и должно было сесть в Бишкеке для дозаправки.

По данным «Интерфакса», причиной крушения мог стать сильный туман. На месте авиакатастрофы полностью разрушено 15 домов, в момент падения самолёта произошёл пожар. Спасатели продолжают искать пострадавших.

По данным ТАСС, в связи с ЧП задерживаются три рейса «Уральских авиалиний».

«Два рейса на вылет из Бишкека в Москву и Санкт-Петербург, а также рейс из подмосковного Жуковского в столицу Киргизии задерживаются из-за ЧП. Предварительно, самолёты смогут совершить перелёт не раньше 13:00 мск», – сказал пресс-секретарь авиаперевозчика Сергей Антонов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: sputnik.kg, life.ru