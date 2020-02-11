«Замеры в большинстве муниципалитетов либо не проводились, либо проводились некорректно». В Свердловском областном суде прошло первое заседание по иску жителей Нижнего Тагила против «мусорной реформы» 

В Свердловском областном суде 11 февраля началось рассмотрение административного иска, поданного группой активистов из Нижнего Тагила к Региональной энергетической комиссии Свердловской области по поводу нормативов накопления ТКО, пишет Uralweb.ru.

По мнению истцов, интересы которых представляли адвокат коллегии адвокатов «Оферта» (Нижний Тагил) Марат Ганиев, а также екатеринбургский юрист-правозащитник Эдуард Мансуров, нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, принятые РЭК для Нижнего Тагила, завышены и ничем не обоснованы. Активисты хотят добиться в суде признания недействительным постановления РЭК об установлении нормативов для Нижнего Тагила.

По мнению Марата Ганиева, никто не предоставлял результаты замеров накопления мусора в муниципалитетах и не информировал РЭК, где и кем они были проведены. Также нет достоверной информации, какие муниципалитеты участвовали в этих замерах и был ли в их числе Нижний Тагил. По данным Ганиева, нормативы накопления мусора для частных домов для всей Свердловской области были рассчитаны на основании замеров, поданных всего тремя муниципалитетами — Каменском-Уральским, Каменским ГО и Нижним Тагилом. Также представитель истцов внёс ходатайство об исследовании в суде замеров, которые легли в основу нормативов накопления ТКО.

«Когда мы подавали иск, то указали, что исследования отсутствуют. Если их предоставят, будем изучать, соответствуют ли они закону. Ведь как формируется цена услуги? Норматив умножается на тариф. Норматив — это как, к примеру, 4 куба холодной воды, если нет прибора учёта. Поскольку на мусор прибор поставить нельзя, нужен норматив накопления в каком-то объёме, который умножается на тариф. Тариф может быть дешёвым, а вот норматив — любым, хоть тысяча кубометров», — пояснил он.

Представитель РЭК сообщил, что в 2016 году комиссия запросила замеры у органов местного самоуправления (муниципалитетов), была «минимальная выборка для установления нормативов — больше 5 муниципалитетов». Также он внёс ходатайство привлечь в судебное заседание в качестве заинтересованного лица департамент Госжилстройнадзора. Ответить на вопрос, прислала ли свои замеры (исследования) администрация Нижнего Тагила, представитель РЭК не смог — сделать это в комиссии смогут не раньше чем «недели через три».

Эдуард Мансуров прокомментировал итоги первого дня, подчеркнув, что «замеры в большинстве муниципалитетов либо не проводились, либо проводились некорректно».

«Ну что. Оспаривание нормативов накопления началось. Напомню, суть иска сводится к тому, чтобы доказать, что эти нормативы накопления не соответствуют действительности, а именно не основаны на реально проводившихся замерах "на местах" (т. е. в муниципалитетах). В ходе первого же заседания было выяснено, что замеры в большинстве муниципалитетов либо не проводились, либо проводились некорректно: из всех муниципалитетов нашего региона 44 муниципалитета не представили информацию, 32 муниципалитета представили некорректную информацию, 15 не представили информацию по паспортам объектов. Как говорится, это всё, что вам нужно знать о том, как считались эти нормативы, по которым вам насчитывают плату за ТКО», — написал Эдуард Мансуров в Facebook.

Следующее судебное заседание намечено на 13 марта.

Напомним, что летом 2019 года активисты общественного движения «Тагил за перемены» заявили, что нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов в Свердловской области завышены в 3–5 раз. К такому выводу они пришли после мониторинга сбора мусора в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила.