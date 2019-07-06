Общественники Нижнего Тагила взвесили мусор в многоквартирном доме. «Норматив завышен в 3-5 раз»

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» заявили, что нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов в Свердловской области завышены в 3-5 раз. К такому выводу они пришли после мониторинга сбора мусора в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила.

Эксперимент общественники решили провести на 432-квартирном доме № 36 по Уральскому проспекту. Именно в этом доме, если верить предоставленным активистами документам, в 2016 году управление городским хозяйством мэрии проводили аналогичные замеры. Активисты не настаивают на чистоте эксперимента и допускают всевозможные погрешности, но в тоже время заявляют, что, по словам жильцов и представителей управляющей компании, в 2016 году подобных замеров здесь никто не делал.



Документ подписан замглавы управления городским хозяйством Михаилом Сёминым



Два раза в течение недели общественники взвешивали и замеряли объёмы скопившегося в баках мусора. В результате общественного эксперимента получилось, что за неделю жильцы выкинули около 2 тонн мусора, что составляет 14 кубических метров (0,055 м3/месяц с человека – Прим. ред.).

По данным мэрии, в 2016 году за этот же период с дома было собрано более 10,5 тонн ТКО или 58,7 м3 (0,232 м3/ месяц с человека – Прим. ред.). Отметим, что постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28 июня 2018 года в регионе установлен единый норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов - 0,169 м3/месяц с человека.

После проведения эксперимента активисты призывают жителей Нижнего Тагила писать обращения властям и требовать пересчёта нормативов. Они настаивают на создании рабочей группы по взвешиванию мусора, о которой чиновники говорили раньше. Ссылаясь на федеральный закон № 89, общественники считают, что в Нижнем Тагиле, как в Екатеринбурге, должны быть установлены индивидуальные нормативы накопления ТКО. По их подсчётам, если выполнить все эти условия, то ежемесячно каждый тагильчанин будет платить за вывоз мусора 38 рублей.