Задержаны двое подозреваемых в зверском убийстве ребёнка и женщины в Нижнем Тагиле

Полиция Нижнего Тагила задержала двоих подозреваемых в убийстве 36-летней Ольги Н. и её 13-летней дочери Валерии (имя изменено. — Прим. ред.). Об этом АН «Между строк» сообщил источник в правоохранительных органах. Подробности пока не раскрываются. Напомним, в воскресенье вечером в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту были обнаружены тела ребёнка и женщины. Мать скончалась от ножевых ранений, а дочь, предположительно, задушили, она была связана. Следствие не исключает изнасилование.

Соседи погибших рассказали журналисту АН «Между строк», что застолья в этой квартире были повседневными.

«Оля с мужем сначала здесь проживала, а потом, как мужа похоронила, в квартире стало происходить непонятно что. Постоянно шум, гам, музыка. Стены картонные, всё слышно. Сама Оля постоянно пьяная, злая ходила. Соседи её не трогали, жила сама по себе. Да, к ней приходили какие-то люди, но никто в подъезде пьяный не валялся. Дочку её видел несколько раз. Приезжали вместе на такси с продуктами... В тот вечер меня не было дома, потом жена рассказала, что прибегала соседка и просила, чтобы вызвали полицию, но подробностей я не знаю», — рассказал сосед Денис.

Слова мужчины подтверждают остальные жильцы дома по Ленинградскому проспекту. По словам соседей, женщина неоднократно проходила лечение от алкоголизма.

«Ольга из многодетной семьи. У неё братьев и сестёр человек шесть. И родственники постоянно её навещали, — говорит соседка Татьяна. — Так что я не могу сказать, что она была предоставлена сама себе. Родственники несколько раз отправляли её лечиться от алкоголизма, но женский алкоголизм практически неизлечим, если у женщины нет стимула. Неделю она могла не пить, держаться, а потом всё по новой. Та же компания, с которой они до этого выпивали, её подбивают. Девочку бабушка забрала к себе, но дочка часто была у матери. Я сама педагог-психолог и знаю, что дети любят своих мам, несмотря ни на что. А с девочкой я познакомилась этой зимой. Возвращаюсь домой, а Валерия сидит у двери и чуть не ревёт. Я спросила, что случилось, а она мне ответила, что мама дома, но не открывает, а у неё учебники и тетрадки в квартире. Сразу видно, что ребёнок очень переживал из-за этого. Потом подошёл её дядя и я передала девочку ему. Это не первый случай, когда Ольга запиралась изнутри и никто попасть в квартиру не мог. Родственникам как-то даже пришлось двери выносить. А девочка часто маму навещала, хоть и жила у бабушки. Я думаю, что это роковая случайность, что ребёнок в этот момент оказался в квартире. Я в тот день около 13 часов пошла в гости, всё было тихо, а когда вечером возвращалась, то тут весь подъезд был на ушах. Когда меня опрашивали полицейские, то показали бутылку из-под водки и спросили, не знаю ли я, где такую можно купить, сказали, что какая-то очень редкая марка. В водке я не разбираюсь, но рассказала, что компанию собутыльников Оли несколько раз видела около соседнего магазина. Может, они по камерам вычислили убийцу, потому что сегодня ко мне заходил участковый и сказал, что они уже кого-то поймали».

В школе № 61, где училась Валерия, эту трагедию переживают тяжело. Сейчас в учебном заведении с детьми работает психолог.