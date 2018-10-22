«Девочку задушили, мать зарезали». В Нижнем Тагиле произошло двойное убийство

Накануне вечером в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло двойное убийство. Как рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, в собственной квартире в многоквартирном доме по Ленинградскому проспекту были убиты 13-летняя девочка и её 36-летняя мать. По неподтверждённой информации, ребёнок учился в седьмом классе школы № 61.

«По всей квартире были разбросаны бутылки, мать вела асоциальный образ жизни, поэтому девочка долгое время жила у бабушки на Гальянке, — говорит собеседник редакции. — Женщина скончалась от ножевых ранений, а девочку, предположительно, задушили, она была связана. Предполагаемый преступник скрылся с места преступления. Возможно, было изнасилование, но результатов экспертизы ещё нет».

В пресс-службе областного Следственного комитета АН «Между строк» заявили, что официальные комментарии по данному вопросу будут даны позднее.