За верность профессии. В Нижнем Тагиле наградили лучших учителей

Сегодня в Доме учителя глава города Владислав Пинаев в честь профессионального праздника вручил 52 педагогам награды и почётные грамоты. Журналист АН «Между строк» пообщалась с некоторыми из них и узнала, почему педагоги выбрали именно эту профессию и как дети изменились за последние десятилетия.

Ирина Куракина

59-летняя Ирина Николаевна работает учителем начальных классов более 30 лет. Долгое время она трудилась в школе № 70, но последние 18 лет преподаёт основы математики, русского языка и окружающего мира в школе № 55. Женщина решила стать учителем, вдохновившись примером своего класса.

«У нас были очень хорошие учителя, мы их сильно любили. Я сама училась в 36-й школе. Класс у меня тоже был чудесный, мы на литературе такие бои устраивали: девочки были за Наташу Ростову, мальчики — за Андрея Болконского. И может, то, что нам привили любовь к школе, сыграло роль в моём выборе профессии. До сих пор дух школы живёт во мне», — рассказывает Ирина Куракина.

Сначала молодая Ирина устроилась вожатой в лагерь. Проработав там пару месяцев, поняла, что хочет связать свою жизнь с детьми. Тогда она подала документы в Нижнетагильский педагогический институт. За 30 лет преподавания через неё прошли сотни детей. Учительница рассказывает, что сейчас дети другие.

«Дети сейчас другие, они в некоторых моментах грамотнее нас, они очень умные. Раньше мы сидели часами в библиотеках, а сейчас дети любую информацию за две минуты найдут. Они расскажут мне то, чего я не знаю. Родители тоже стали другие: раньше учитель был на высоком пьедестале, а сейчас мы потеряли эту позицию. И с нас родители требуют много знаний, потому что каждый родитель верит, что его ребёнка ждёт большое будущее», — делится Ирина Куракина.

Ирина Николаевна говорит, что пожилым учителям сегодня нелегко: программа постоянно обновляется, появляются новые стандарты и ГОСы. И если молодых педагогов в институте обучили новой программе, то зрелым педагогам приходится схватывать всё на ходу.

«Профессиональное выгорание у меня было. Дети в начальных классах сдавали ВПР (всероссийская проверочная работа. — Прим. ред.), и как-то всё прошло не очень удачно. И я разочаровалась в себе, даже думала уйти из школы. Но, пообщавшись с выпускниками, передумала», — говорит учительница.

После встречи с выпускниками у Ирины Николаевны открывается второе дыхание. Выпускники говорят ей много приятных слов, вспоминают школьные годы, рассказывают о том, как сложилась их судьба. От таких разговоров Ирина Николаевна расцветает.

«Главная миссия учителя — воспитать человека, привить ему доброту, уважение к людям, целеустремлённость. Если полная голова — это хорошо, но главное — это человечность», — считает Ирина Николаевна.

Алексей Казаринов

Экс-депутат городской думы Алексей Казаринов начал свою карьеру в 1988 году в милиции. Директором кадетской школы № 21, а за одно и учителем географии он стал случайно.

«Когда я вышел на пенсию, мне предложили стать директором кадетской школы и я решился не раздумывая. У меня папа работал учителем труда, мама преподавала 22 года в медучилище. Я после учёбы постоянно приходил к ним на работу и видел работу учителя изнутри. После бандитов, хулиганов, проституток и наркоманов работа с детьми и учителями — это сказка», — рассказывает 54-летний Алексей Леонидович.

Для того чтобы работать в школе, он прошёл различные курсы и получил дополнительное высшее образование по муниципальному управлению. Говорит, что работать учителем несложно. По его мнению, намного сложнее быть воспитателем или тьютором.

«Дети всегда глупы и прекрасны. Они ничем не отличаются от тех, что были 10 лет назад. Чем они могут отличаться? Разве что у них проявления другие. Сейчас башку покрасят и в нос серьгу засунут, а раньше в клёшах ходили с длинными волосами. Вот все эти выдумки про поколение зумеров — это просто один дурак сказал, другой повторил», — считает Алексей Казаринов.

Вячеслав Смирнов

Сразу после награждения Вячеслав Юрьевич снимает с себя пиджак и надевает спортивную ветровку — в ней ему намного комфортнее. Педагог работает в школе олимпийского резерва «Юпитер» тренером по лёгкой атлетике. Стаж работы — 41 год. С детства мужчина занимался бегом. Ещё в юности за два года занятий выполнил норматив в кандидаты в мастера спорта, а через некоторое время стал чемпионом России.

На данный момент у него обучается около 30 человек, шесть из них — кандидаты в мастера спорта. Тренером Вячеславу Юрьевичу работать нравится: он общается с молодёжью, ездит в командировки в другие города и посвящает себя любимому делу — спорту. Хотя в этой профессии, как и в любой другой, есть свои сложности.

«Очень сложно сейчас работать тренером. Дети вообще не идут, набор сделать невозможно. К нам приходят те дети, которым это вообще не надо: идут или похудеть, или ещё что. Те, кто нам нужен, не приходят: сидят в компьютерах, телефонах, никому ничего не надо. Современные дети стали физически менее выносливые», — считает Смирнов.

Меньше всего в своей работе Вячеславу Юрьевичу нравится бюрократия: заполнение журналов и других отчётов. Но, несмотря на все сложности, он никогда не хотел уйти из профессии. Новые победы на соревнованиях делают его счастливым.

Отметим, что, помимо вручения грамот и благодарственных писем, сегодня отдельными наградами были отмечены пять педагогов: им вручили нагрудные знаки администрации Нижнего Тагила «За верность педагогической профессии». Знаки получили директор лицея № 39 Наиля Сайфетдинова, ветеран педагогического труда Людмила Щербачёва, тренер спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Светлана Насырова, преподаватель детской школы искусств № 1 Светлана Садовничая.

Ветерану педагогического труда, почётному гражданину города Нижний Тагил Нине Александровне Фирстовой глава города вручит награду у неё дома. Отличник народного просвещения РСФСР начала свою работу в 1945 году. В этом году Нина Александровна отметила 97-й день рождения, но до сих пор она помогает советом молодым педагогам, которые с удовольствием общаются с опытным и знающим учителем.