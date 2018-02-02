За распространение наркотиков в Нижнем Тагиле задержаны жительницы Казани

Наркополицейские МУ МВД «Нижнетагильское» совместно с сотрудниками ФСБ задержали в частном секторе Дзержинского района 36-летнюю женщину и её 19-летнюю подругу, подозреваемых в распространении наркотиков. При себе у женщин было обнаружено более 10 граммов синтетического наркотического вещества. Ещё столько же они успели спрятать в несколько тайников. Позже выяснилось, что подруги приехали в Нижний Тагил из Казани в начале января, сняли здесь квартиру и занимались «закладкой» наркотиков, отчитываясь своим работодателям через переписку.

«По фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении задержанных женщин возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК Российской Федерации, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Задержанные заключены под стражу, расследование уголовных дел продолжается», — заявили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».