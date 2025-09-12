За повторную пьяную езду суд конфисковал у 36-летнего тагильчанина автомобиль и оштрафовал на 200 тысяч рублей

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины. Тагильчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в июне 2025 года в Нижнем Тагиле мужчина с явными признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем марки Toyota RAV4, в связи с чем был отстранён инспекторами Госавтоинспекции МУ МВД России “Нижнетагильское” от управления. При этом ранее, 11 февраля 2025 года, мужчина постановлением мирового судьи был подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 10 месяцев за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», — говорится в сообщении.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Кроме того, суд, руководствуясь п. «д» ч. 1 ст. 104 УК РФ, конфисковал и обратил в собственность государства принадлежащий мужчине автомобиль марки Toyota RAV4. Приговор не вступил в законную силу.