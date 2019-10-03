«За месяц она успела перечислить 1,4 миллиона рублей». Неисправимая доверчивость, или Как не допустить мошенников к банковской карте

С появлением банковских карт в карманах перестали звенеть тяжёлые монеты, в кошельке стало больше места, а деньгами теперь удобно распоряжаться прямо в телефоне. И это сразу стало плацдармом для бурной деятельности мошенников. Главная их цель — любой ценой заставить вас перевести деньги на чужую карту или «пустить» в свою. С каждым годом людей, пострадавших от действий «карточных» злоумышленников, всё больше: в Нижнем Тагиле с начала года зарегистрировано более 500 случаев мошеннических действий в этой сфере. Полиция Нижнего Тагила и АН «Между строк» проанализировали самые популярные схемы «карточников» и способы защиты от них.

Своеобразный топ мошеннических схем в Нижнем Тагиле возглавляет добровольный перевод денежных средств. Преступники добиваются от жертвы желаемого, используя беспроигрышные темы, среди которых срочная помощь вашему родственнику, попавшему в беду, компенсации и прочее. Ставка делается на неустойчивость человеческой психики в стрессовой ситуации: испуганные и взволнованные люди даже не пытаются проверять полученную по телефону от незнакомца информацию. Чаще всего жертвами таких «разводов» становятся люди предпенсионного и пенсионного возраста. В полиции в пример приводят 68-летнюю тагильчанку, которая за один месяц, совершая один за другим переводы мошенникам, рассталась почти с 1,5 млн рублей.

«Ей позвонили незнакомые люди и рассказали, что ей положена компенсация за вложение средств в МММ: типа сейчас все разбирательства закончились, а они могут возместить ущерб 600 тысяч рублей. Но сначала необходимо перечислить подоходный налог 30% — это 180 тысяч рублей. Женщина перечислила сначала 80 тысяч рублей, на следующий день ещё 100 тысяч рублей, однако компенсация не поступала, и пожилая тагильчанка продолжала отправлять средства незнакомцам. Потом влезла в долги, набрала кредитов, а когда ей их уже перестали выдавать, так она попросила знакомого помочь. И вот когда они пришли в банк, там и сказали, что это мошенники и нужно срочно обращаться в полицию. Но таким образом она уже успела перечислить 1,4 миллиона рублей», — рассказал начальник отделения по мошенничеству отдела уголовного розыска МУ МВД «Нижнетагильское» Иван Брюхов.

Просьбы от друзей в соцсетях срочно перевести деньги — схема, которая тоже до сих пор остаётся рабочей для мошенников. Но, в отличие от первой схемы, на этот крючок попадается в основном молодое поколение, активные пользователи соцсетей и мессенджеров.

«Мне написали со страницы моей наставницы из университета, — вспоминает 18-летняя Лейла Сеидова. — Знала я её не очень хорошо. Как знает любой первокурсник своих наставников, не более. Меня попросили занять 1000 рублей до следующего дня, сказали, что деньги нужны срочно, а аванс у мамы будет только завтра. В тот момент я даже подумать не могла, что это пишет не наставница, почему-то была убеждена в том, что это точно она, манера общения была похожа. К тому же у меня тогда были проблемы в жизни, я была полностью погружена в них — может, из-за этого и повелась на этот развод. Мне скинули номер карты. Я перевела деньги. Хотя в тот момент меня насторожило, что при переводе денег на карту не было указано ФИО того, кому я перевожу. Она меня поблагодарила и снова сказала, что завтра вернёт, даже с комиссией. Через некоторое время пришло сообщение с просьбой скинуть ещё. Написали: “Не переживай, завтра тебе всё отдам. Очень прошу тебя”. В общем, я снова повелась и перевела ещё три тысячи рублей. Я поняла, что это был мошенник, в тот момент, когда страницу наставницы заблокировали».

Как рыбы в воде себя чувствуют «карточники» и на сайтах объявлений. Представляясь покупателями, предлагают внести предоплату за товар. А в итоге получают доступ к личному кабинету сервиса «Сбербанк онлайн».

«У человека стоит какое-то объявление о продаже на “Авито”. Ему звонят, говорят, что всё устраивает, цена устраивает, давайте мы вам внесём предоплату. Естественно, человек соглашается и даёт им номер своей карты. Проходит какое-то время, мошенники перезванивают и говорят: “У нас что-то не получается, мы вам код отправили, скажите нам его”. Соответственно, мошенники просто вбивают номер карты и телефона в “Сбербанк онлайн”, а код этот используют для доступа в приложение. Дальше меняют пароль и распоряжаются деньгами как хотят. Владелец карты зайти в “Сбербанк онлайн” уже не может», — говорит Иван Брюхов.

Звонки лжесотрудников банков — ещё одна топовая схема для «развода». С незнакомого номера звонит человек и сообщает неприятную новость: с вашего счёта произведён подозрительный перевод, теперь нужно как можно скорее обезопасить деньги, открыв резервную ячейку. В подобную ситуацию попала и журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова, но сумела вовремя сориентироваться и поехала в офис банка.

«В начале сентября мне позвонили с городского номера и представились сотрудником Сбербанка. Мужчина сказал, что с моей карты совершён подозрительный перевод трёх тысяч рублей. Сообщил, что карту мою заблокировали, и предложил обезопасить “Сбербанк онлайн”. По его словам, это можно было сделать прямо в момент разговора, единственное, что было нужно, — назвать кодовое слово. Я сказала, что мне сейчас неудобно говорить, и спросила, могу ли я приехать в офис. Он ответил, что можно, и положил трубку. Когда приехала в отделение Сбербанка, мне сказали, что это были мошенники и что никто из сотрудников банка не звонит клиентам. На вопрос, что делать в такой ситуации, ответили, чтобы в будущем не сообщала никакие данные, а сейчас можно сдать биометрию. Это дополнительная защита (фотографируется зрачок и записывается голос), правда я не знаю, как это убережёт меня от мошенников», — рассказала журналист Екатерина Баранова.

Бывают у лжесотрудников банков и другие душещипательные истории. Одна такая произошла в Нижнем Тагиле буквально на днях.

«В отдел полиции № 16 обратилась 69-летняя женщина, объяснившая, что стала жертвой злоумышленника. Накануне на её сотовый телефон позвонил неизвестный с номера, зарегистрированного в Московской области. Представившись сотрудником банка, неизвестный сообщил, что с банковской карты, открытой на её имя, был осуществлён денежный перевод на сумму 3 тысячи рублей на карту другого банка, принадлежащую неизвестному. Для отмены перевода лжесотрудник банка попросил сообщить все реквизиты банковской карты, в том числе и секретный код, что и сделала потерпевшая. После этого с её банковской карты пропали денежные средства в размере 123 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту следствием возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции пытаются установить, куда были переведены денежные средства», — рассказали в полиции.

С начала года в Нижнем Тагиле возбуждено 47 уголовных дел по подобным преступлениям. В правоохранительных органах отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество раскрытых преступлений о мошенничестве увеличилось вдвое. С одной стороны, это говорит о хорошей работе специалистов, но с другой — и о росте числа хищений с банковских карт.

Как отмечают в Центральном Банке России, на территории страны в 2018 году выявлено более 400 тысяч несанкционированных операций общим объёмом 1,38 млрд рублей. Годом ранее эти показатели составляли 317 тысяч операций и 961 млн рублей соответственно.

«Банк России вместе с кредитными организациями провёл довольно серьёзную работу. Это и изменение форм отчётности, и внедрение системы антифрода (позволяет обнаружить и предотвратить мошеннические действия. — Прим. ред.), и некоторые другие меры, которые привели к тому, что выявляемость таких преступлений стала выше», — отметил представитель департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычев.

Несмотря на новые технологии в сфере информационной безопасности, в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отмечают, что раскрывать такие преступления крайне сложно. Зачастую злоумышленники находятся в другом регионе.

В полиции настоятельно просят всех поговорить на эту тему с пожилыми родственниками: именно они остаются самой слабой и незащищённой «добычей» для злоумышленников. Мошенникам совершенно нет дела до того, что украденные деньги были «похоронными» или что старики остаются после их вымогательства без гроша в кармане. Из раза в раз правоохранители напоминают о простейших правилах, которые смогут уберечь ваши карты от хищений, а вас и ваших родственников — от неоправданной доверчивости и разорения.