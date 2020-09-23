«Я же не думала, что за меня проголосуют». В Костромской области главой поселения стала уборщица

В Костромской области главой Повалихинского сельского поселения избрали Марину Удгодскую — женщину, работавшую уборщицей в здании администрации. По данным регионального избиркома, за неё проголосовали почти 62% избирателей.

Как рассказала Удгодская изданию «Подъём», до вступления в должность она продолжит выполнять свою привычную работу.

«Я же не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич [прежний глава]. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я же не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то», — заявила женщина.

По её словам, после того как 1 октября она вступит в должность, ей нужно будет «как-то свернуть полномочия». Угодская добавила, что понятия не имеет, какое количество деревень в поселении, а также число жителей.