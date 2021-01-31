«Я протестую против воровства и обмана, мне обидно до слёз». Кто и зачем в Нижнем Тагиле выходит на «прогулки»

В это воскресенье десятки тагильчан во второй раз вышли на «прогулку». На каждой журналисты АН «Между строк» общались с людьми и поняли: кто-то открыто выходит в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а кто-то вообще не связывает свою «прогулку» с этим именем и присоединяется к гуляющим со своей болью и своей личной позицией, потому что в большой толпе твой голос звучит громче. Мы познакомились с участниками акций поближе, чтобы узнать, зачем люди выходят на подобные массовые шествия, что их не устраивает и чего они хотят добиться.

Сразу скажем, что взять интервью у участников «прогулки» было непросто: многие боялись, что после беседы за ними придёт полиция. На разговор некоторые соглашались лишь при условии анонимности, поэтому мы заменили имена и фамилии нескольких героев.

Михаил Карасик, 32 года. Журналист

Михаил 8 лет работал инженером эксплуатации и ремонта, настраивал интернет в квартирах тагильчан. Видел своими глазами, в каких условиях живут люди.

«Бывал в богатых домах, бывал в бедных, бывал в супербедных. Ну, в основном в Тагиле у людей достаток ниже среднего. Квартиры многие, как в 90-х, только у кого-то, может, плазма появилась», — говорит Михаил.

Месяц назад он захотел попробовать себя в журналистике. Уволился с прежней работы и устроился журналистом в местное издание, чтобы «рассказывать о важных проблемах в обществе».

Но на первое шествие 23 января Михаил Карасик твёрдо решил идти как гражданин, а не как журналист. Он не стал брать редакционное задание и специальную жилетку с надписью PRESS, которые должны гарантировать безопасность. На шествие взял паспорт, телефон, термос и три плаката, которые планировал менять во время «прогулки». Плакаты Михаил написал на английском — «для прогрессивных людей», но, судя по комментариям в соцсетях, многие их не поняли. Поэтому расшифровываем:

«Wu tang forever» (Wu tang — название группы, forever — навсегда);

«Absolute power corrupts absolutely» («Абсолютная власть развращает абсолютно»);

«What do you get when you cross a mentally ill loner» («Что ты получишь, если перейдёшь черту с ментально нездоровым человеком»).

«Я встал у входа в “Пассаж” с плакатами. Было очень страшно, я сильно нервничал. Вообще, я закрытый человек, перед публикой выступать не умею совсем. Поэтому меня в тот момент так трясло, еле сдерживался. Изначально я свои листы никому отдавать не хотел, но одна женщина ко мне подошла и попросила поделиться плакатом с надписью “Абсолютная власть развращает абсолютно”. Я не подумал и отдал. Потом ко мне подошёл ещё один человек и попросил отдать второй плакат. Без задней мысли я поделился, мне не жалко было. Вот нас всех и забрали», — рассказал Михаил.

Задержанных увезли в 16-й отдел полиции на пазике, который стоял недалеко от «Александровского пассажа». В полиции мужчина провёл 4,5 часа. Его сфотографировали в профиль и анфас, попросили написать объяснительную. Также сотрудники полиции взяли у Михаила слепки протектора ботинок.

За несогласованную акцию протеста всем задержанным, в том числе Михаилу, выписали штрафы в размере 10 тысяч рублей. Он просил назначить ему исправительные работы, но суд в просьбе отказал. Михаил оплатил штраф сам, без помощи Фонда борьбы с коррупцией*, который оказывал материальную помощь задержанным. Активист не хотел, чтобы его связывали с фондом: на акцию он выходил за себя и свою семью.

31 января Михаил не смог выйти на улицу по личным причинам, но сказал, что поддерживает вышедших смельчаков.

Кристина (имя изменено), 15 лет. Школьница

Кристине 15 лет, она готовится к ОГЭ, увлекается SMM и журналистикой. Несмотря на юный возраст, девушка со сверстниками сумела объединить перед акцией несколько сотен людей, создав чат в Telegram.

«У нас нет одного какого-то организатора, который руководит всеми шествиями. Нас много. Началось всё с того, что мы с друзьями просто создали чат в Telegram. Потом люди начали к нам присоединяться, нас становилось всё больше и больше», — рассказала Кристина.

За активность школьнице пришлось поплатиться: после создания беседы ей регулярно звонили неизвестные люди с угрозами.

«Звонили в течение всего дня после того, как мы организовали беседу в Telegram. Помню, мне звонил взрослый мужской голос. Он орал что-то по типу “приду и убью тебя”. Упоминал Путина. Не смогу сейчас дословно рассказать», — вспомнила девушка.

Перед второй «прогулкой» угрозы поступать перестали. Но страх за свою жизнь у школьницы не пропал.

YouTube-канал Алексея Навального девушка смотрит около года. Сначала, говорит, относилась к умозаключениям оппозиционера со скепсисом. Всё изменилось в июне, после голосования за поправки к Конституции. Кристине не понравилась поправка об обнулении сроков главы государства: по её словам, это противоречит закону и здравому смыслу, а президент не должен избираться больше двух раз подряд.

На «прогулку» Кристина вышла против несправедливости, за свободу слова и мнения.

«Мне 15, но я вижу, что сейчас происходит в стране: во время пандемии государство не помогало людям ни лекарствами, ни деньгами, больницы все были переполнены. Живём мы бедно, пенсия у пожилых маленькая. Сейчас мы видим, как незаконно арестовали Алексея Навального. Я хочу, чтобы такого не было», — поделилась школьница.

На шествие она не стала брать плакат — понимала, что её сразу заберут в отделение полиции. Девушка, наоборот, старалась вести себя мирно и тихо, она считает, что на таких мероприятиях важнее массовость, чем агрессивные действия.

Сергей, 64 года. Инженер

Сергей — пенсионер, но он продолжает работать инженером, так как привык трудиться. И ещё он идёт в ногу со временем: за новостями следит в интернете, телевизор не смотрит. В свободное время пенсионер занимается домашним хозяйством и ходит на шествия.

«Нужно коренное изменение социального строя. Власти так просто сейчас не уйдут. Мы видим, как с каждым днём становится больше людей, не готовых терпеть», — уверен Сергей.

На шествия мужчина выходить не боится: он уверен, что не совершает незаконных действий. Сергей надеется, что скоро старшие сыновья к нему присоединятся.

Андрей, 25 лет. Рабочий НТМК

Андрея задержали на 10 суток, признав его организатором несогласованной акции протеста. Парень хотел расклеить на улицах Нижнего Тагила листовки с информацией о дате и месте шествия в поддержку Алексея Навального. Активист предложим всем желающим присоединиться к делу. Позже в Telegram ему написал незнакомый человек с просьбой поделиться листовками, предложил свою помощь с расклейкой. После работы Андрей пошёл на встречу с незнакомцем. Там его и задержали.

Андрей пробудет под арестом до 7 февраля.

Ирина, 54 года. Пенсионерка

Ирина вышла на «прогулку» не за Навального, а за прямые выборы мэра. Это, говорит, её личное дело. 10 июня 2019 года в многоквартирном доме на Гальянке, в котором живёт женщина, взорвался газ. Взрыв произошёл в одной из квартир на четвёртом этаже, владелец жилплощади скончался. В этот момент на пятом этаже находилась Ирина. Несколько недель она пролежала в больнице. Когда вернулась, увидела, что дом разрушен. А ремонт, который пообещала провести мэрия, многим показался недостаточным.

«Стена дома отклонилась, более того, стена уже на улицу пошла! А они хотели просто шпаклёвкой замазать дом из шлакоблока, хотя там нельзя заделать шпаклёвкой шлакоблок. И мы уже второй год добиваемся капитального ремонта», — рассказала пенсионерка, добавив, что пыталась встретиться с главой города, но безуспешно.

Тогда Ирина за 35 тысяч рублей наняла независимую экспертизу из Екатеринбурга. Сейчас ТСЖ судится с мэрией. После этой истории Ирина уверена: необходимо вернуть Нижнему Тагилу прямые выборы мэра. На «прогулке» 31 января она вместе с другими участниками кричала: «Россия — за честные выборы!»

София, 20 лет (имя изменено). IT-специалист

София получает образование в интернете на платформе Skillbox, учится на разработчика приложений и сайтолога. Привычный диплом государственного образца студентке не выдадут, она получит сертификат о прохождении курсов и современные знания в IT-сфере. София осознанно отказалась поступать в университет из-за «устаревшей системы обучения и шаблонного мышления, которое навязывают преподаватели в вузах». До обучения София занималась предпринимательством. В 19 лет она владела несколькими торговыми точками в Екатеринбурге, где продавались массажёры для спины. Но во время пандемии Россия закрыла границы с Китаем и София потеряла свой бизнес.

Девушка смотрит канал Навального уже четыре года и говорит, что верит его словам на 80% (считает, что в некоторых местах политик «недосказывает» какие-то факты). Несмотря на это, уверена, что люди должны иметь возможность выходить на мирные шествия и проявлять свою позицию.

«Каждый митинг подпиливает ножку трона, на котором сидит Путин. И для нас самое главное — показать, что Путина бОльшая часть России не поддерживает. Мы должны это показать и людям, которые за него, и самому Путину», — уверена София.

София решила развесить в центре Нижнего Тагила агитационные листовки в поддержку Навального. Узнав об этом, сотрудники полиции пришли к девушке в квартиру и попросили проехать в отделение. По словам Софии, полицейские нашли её по номеру банковской карты, данные которой она отправляла в Telegram-чат. В отделении ей пришлось, так же как и Мише, сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и написать объяснительную. После её отпустили домой.

«Хотелось бы, чтобы Путин понял, что он неинтересен людям, и мирным путём ушёл», — считает София.

Женя Нестерова, 33 года. Поэтесса

Женя — известная в Нижнем Тагиле художница и поэтесса. Она выпустила сборники стихотворений «И я на небе!» и «В лёгкой лодке», которые сопровождаются яркими иллюстрациями — их Женя придумывала и рисовала сама. Многие стихотворения написала, находясь в Индии. С 2011 по 2019 год она регулярно летала в эту страну по работе. Но из-за пандемии весь 2020 год провела в России, в родном Нижнем Тагиле.

Политикой Женя никогда не интересовалась, но новости об отравлении и аресте Алексея Навального не оставили её равнодушной. Она начала смотреть YouTube-канал политика, а в январе вышла на шествие вместе со своей семьёй: мамой, папой и братом.

«Я протестую против воровства и обмана. Против того, что власть и её окружение уже перешли черту в своей жадности. На деньги от одного только ёршика из туалета дворца Путина можно было бы столько купить лекарств, что-то отремонтировать, да просто вложить в интересный проект… Мне бы очень хотелось гордиться своим президентом, но пока это слабо получается», — говорит Женя.

Женя считает, что людям нужно перестать мириться с нищетой. Она выходит на «прогулку», чтобы выразить своё несогласие.

«Я бы очень хотела, чтобы мама, которая все эти годы помогала мне осуществлять мечты, хоть одним глазком увидела Индию, увидела океан, другие страны… А на её пенсию только выживать. До слёз обидно», — говорит Женя.

В Нижнем Тагиле сегодня на «прогулку» вышли около сотни активистов. Тагильчане прошлись по центральным улицам: Ленина, Мира, Строителей и Горошникова. Рядом с администрацией города и КДК «Современник» они водили хороводы, скандируя: «Мы здесь власть», «Россия будет свободной», «Свободу Навальному». По данным «ОВД-инфо», на момент публикации было известно о 16 задержанных в Тагиле.

*По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.