В Нижнем Тагиле в многоквартирном доме взорвался газ. «Мужчину выбросило из окна 4-го этажа»

В Нижнем Тагиле в пятиэтажке по Черноисточинскому шоссе, 42 взорвался бытовой газ. По предварительной информации, ЧП произошло на четвёртом этаже. По данным источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, точно известно об одном пострадавшем.

«Один пострадавший, мужчину выбросило с четвёртого этажа во время взрыва. Он в тяжёлом состоянии. Ещё несколько человек эвакуированы с пятого этажа», — рассказал источник АН «Между строк» в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, был очень громкий хлопок, который было слышно даже в соседних домах. Осколки стёкол разлетелись по всему двору. Потом из окна на четвёртом этаже повалил густой дым.