«Я хочу сделать театр весёлым и дружным». Тагильчанка Ирина Голубка — о руководстве творческой студией «ЗаЗеркалье» и преподавании в летней театральной школе

Во Дворце культуры имени И. В. Окунева уже 17 лет существует народный театр-студия «ЗаЗеркалье». Здесь детей и взрослых учат актёрскому мастерству и постановке спектаклей. Сегодня руководителем и режиссёром студии является Ирина Голубка, а с недавних пор девушка курирует театральную школу ZAZERЛЕТО в ДК. Главная задача Ирины — показать театр свободным и творческим, не заставляя учеников заучивать сложную теорию по театральному искусству. О своём методе преподавания и любимой работе молодой режиссёр рассказала «Афише МС».

Студия «ЗаЗеркалье» была создана 17 лет назад в ДК им. Окунева, а её первым руководителем была Инна Сальникова — нынешний главный режиссёр дворца. В первые годы в студии занимались только взрослые, приглашать детей и подростков начали уже при втором руководителе — Надежде Рыбиной.

«У нас народный театр, и "народный" не означает репертуар. Наш театр — для любого народа, неважно какого он возраста и чем он занимается. Мы принимаем всех», — объясняет Ирина Голубка.

Ирина сама начинала свой театральный путь с «ЗаЗеркалья». Первый раз в студию девушка пришла 5 лет назад как ученица. Теперь Ирина — руководитель студии, преподаватель театральной школы и режиссёр всех спектаклей, которые создаются творческим коллективом «ЗаЗеркалья».

«В "ЗаЗеркалье" я раскрылась и приобрела навыки лидера. Раньше, до знакомства со студией, я была закомплексованной, мне было сложно влиться в новую компанию, да и вообще общаться с людьми», — делится девушка.

Сегодня в студии занимаются в основном дети от 10 до 17 лет, но записаться в ученики могут и взрослые. Всех учат актёрскому мастерству, хореографии, сценическому движению и вокалу. Раз в год для учеников проводится отчётный показ, как в театральных вузах: отбираются лучшие эскизы будущих спектаклей, а затем начинается подготовка постановок.

«Мы учим детей самостоятельности, хотим, чтобы они умели делать эскизы своими руками и не боялись создавать полностью спектакли. У нас вот такая учебная система, дети не должны ждать, когда им что-то предложат, а должны предлагать сами», — рассказывает руководительница.

У «ЗаЗеркалья» есть и своя актёрская труппа из лучших учеников студии. С творческим коллективом Ирина ставит спектакли в ДК и ездит на театральные фестивали по России. Труппа уже успела побывать во многих городах Урала, в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В репертуар «ЗаЗеркалья» входит постановка по рассказу армянской писательницы Наринэ Абгарян «Манюня» и небольшие театральные этюды. Также регулярно проводятся поэтические сборы, концерты и творческие встречи.

«Важно, чтобы во всех спектаклях ребята были собой. Я не хочу, чтобы они просто повторяли движения и слова за мной, каждый должен понимать, что он личность, и чувствовать своё участие. А если актёры будут просто следовать моим указаниями, то спектакль получится пустым, без живых эмоций», — говорит Ирина.

В 2018 году Ирина Голубка вместе с бывшим руководителем «ЗаЗеркалья» Надеждой Рыбиной организовала летнюю театральную школу ZAZERЛЕТО в рамках студии. Поначалу Ирина занималась только административно-организационными вопросами, а с 2019 года стала руководить школой самостоятельно.

В школу набираются как детские группы (от 9 до 13 лет), так и взрослые (от 14 до 25 лет). Во взрослую группу в основном записываются молодые ребята, которые планируют поступить в актёрские вузы. ЛТШ для них как подготовка к вступительным экзаменам.

«В 2018 году в студии занималось много молодых и интересных ребят, выпуск был очень классный тогда. Но многие наши ученики разъехались по театральным вузам. И нам захотелось привлечь ещё больше молодёжи, поэтому с Надеждой Сергеевной мы решили создать летнюю школу, чтобы позвать ребят постарше», — вспоминает Ирина Голубка.

Смена театральной школы длится 2 недели во Дворце имени Окунева, каждый день проводятся актёрские тренинги, сценический бой и уроки по сценической речи и хореографии. Также ставятся этюды с преподавателями. В конце смены начинается подготовка к итоговым спектаклям. За 2 года работы школы ученики успели показать постановки по произведениям мировых классиков и современных российских писателей.

«Я стараюсь преподнести театр как игру. Мы не навязываем ученикам теорию, а делаем упор на тренинги. Конечно, для детей одни тренинги, для взрослых другие. Для детей стараемся сделать театр весёлым, играем с ними. Например, чтобы развить их внимательность, проводим что-то наподобие мафии, даём задание вычислить образ преступника. Для взрослых часто проводим расслабляющие практики, помогающие им раскрепоститься и освободиться от лишнего внутреннего напряжения. Это очень полезная практика, ведь часто люди, особенно девушки, очень закомплексованы», — говорит режиссёр.

Цель ЛТШ — не только научить основам актёрского мастерства, но и дать возможность необычно провести время, познакомиться с интересными людьми и обрести яркие эмоции.

«Всех детей мы заранее спрашиваем о том, зачем они пришли в школу. Кто-то отвечает: "Мама отправила". А кто-то очень серьёзно говорит: "Хочу стать актёром". Всегда по-разному, но ко всем ученикам я отношусь одинаково. У меня нет цели научить детей актёрскому искусству по традиционным правилам театральных школ, заставлять их заучивать сложные теории, мне хочется их просто сделать счастливыми. А взрослой группе — подарить новых друзей и даже семью. Я нацелена больше на воспитание ребят, показать им, насколько важно любить себя и окружающих», — делится девушка.

Ирина — студентка, обучается театральному искусству в Тюменском государственном институте культуры. Девушка учится второй год на режиссёра любительского театра.

«Мне очень нравится моя учёба, и конечно, она помогает в моей работе. Учусь не только режиссуре и актёрству, но и преподаванию. Я смотрю на своих руководителей в институте, как они общаются с учениками, на их техники и методы преподавания», — рассказывает Ирина Голубка.

Пока Ирина не определилась, что ей ближе — режиссура или преподавание. Девушке нравятся обе сферы, и они стали неотъемлемой частью её жизни. По словам Ирины, без всех актёров и учеников «ЗаЗеркалья» она не смогла бы достичь таких успехов.

Из-за пандемии коронавируса на сегодняшний день творческие занятия в студии отменены, как и все спектакли, но на 1 августа пока запланирован запуск театральной школы ZAZERЛЕТО.