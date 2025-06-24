Депутаты Нижнетагильской гордумы выступили против предложенного владельцем аттракционов частичного благоустройства парка им. А. П. Бондина

Вчера, 23 июня, на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по бюджету, экономической политике и инвестициям была представлена инициатива директора ООО «Тагильские аттракционы» Ильи Коньшина по благоустройству тротуара в парке им. А. П. Бондина.

Инициативной группой было предложено провести ремонтные работы, включающие замену тротуарной плитки, ремонт бордюров, установку скамеек, урн и аттракционов в тематике парка.

«Парк — это место проведения акций социального, оздоровительного и рекламного характера. Здесь проходят всероссийские и международные праздники: День защиты детей, День города, День Победы, Масленица. Цель проекта — за счёт создания новых комфортных, красивых и безопасных тропинок и дорожек, а также установки малых архитектурных форм, возродить традицию культуры семейного отдыха, чтобы жители и гости Нижнего Тагила хотели вернуться в парк и приятно, весело провести время», — сказал предприниматель в своём обращении.

Финансирование предполагается из нескольких источников: из областного бюджета — около 4 миллионов рублей, из местного бюджета — около 2,4 миллиона рублей, а также за счёт средств юридических лиц — 1,2 миллиона рублей и средств неравнодушных тагильчан — около 400 тысяч рублей.

Сейчас тротуар находится в плачевном состоянии: плитка изношена, местами разрушена, грунт проседает. За счёт личных средств предприниматель нанял дизайнерское бюро, которое создало дизайн-проект по благоустройству части парка.

Однако депутаты акцентировали внимание на том, что в план входит обновление тротуара лишь в тех местах, где расположены аттракционы, в то время как остальная часть парка останется без ремонта.

«Может быть, мы с этим проектом повременим и зайдём в какую-то программу, выделим деньги из бюджета и отремонтируем весь парк? Может, так будет правильнее, а то как-то кусками получится, как лоскутное одеяло. Здесь поменяли плитку, а сошли с плитки — яма в асфальте, потому что это уже не зона аттракционов. Парк надо ремонтировать. Не спорю, там все тагильчане отдыхают. Но как-то надо комплексно подойти к ремонту», — прокомментировал проект вице-спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Балыбердин.

Также на обсуждении проекта было отмечено, что перед началом благоустройства важно провести работы по укреплению берега Тагильского пруда, поскольку его сползание создаёт потенциальные риски для инфраструктуры парка и может свести на нет весь труд. Участники обсуждения также отметили необходимость учитывать инженерные и экологические особенности территории при реализации проекта.

В целях поддержки и продвижения инициативного проекта благоустройства тротуаров парка на 5 июля этого года запланировано проведение выездного совещания депутатов с инициативной группой.