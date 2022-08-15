«Я бываю тут нечасто, но когда приезжаю, то замечаю в городе положительную динамику». Уроженец Нижнего Тагила музыкант Давид GSPD дал эксклюзивное интервью АН «Между строк»  

12 августа в Нижнем Тагиле на концерте, посвящённом 300-летию города, в числе приглашённых гостей выступил музыкант Давид Деймур, больше известный как GSPD, со своей супругой Ариной Мурашёвой (Dead Blonde). Давид родился в 1993 году в Нижнем Тагиле. Учился в лицее № 51 на Вагонке, занимался в музыкальной школе. После окончания школы переехал в Санкт-Петербург, где начал музыкальную карьеру. Это было первое выступление музыканта в родном городе. Перед концертом Давид рассказал АН «Между строк» о своих впечатлениях от Нижнего Тагила, суровых тагильчанах и цензуре в мэрии.

— Давид, это твоё первое полноценное выступление в родном городе. Почему так долго тянул и почему именно сейчас решился?

— Ну, во-первых, потому что музыкой я занимаюсь не так давно. Есть музыканты, которые по 10–15 лет выступают. А я, если говорить о чём-то серьёзном, в районе 6–7 лет. До этого я приезжал в Екатеринбург, и поскольку в Нижнем Тагиле не так много концертных площадок для того, чтобы приезжали не большие звёзды, а начинающие артисты, то изначально тут будто бы и негде было выступать. Но когда на мои концерты в Екатеринбурге приходит больше людей, чем в соседних крупных городах, то очевидно, что это за счёт тагильчан в том числе.

— Полноценный концерт состоится 2 октября. Ожидается аншлаг?

— Через соцопросы и выборки в соцсетях мы поняли, что готовы к большому концерту в Нижнем Тагиле. И когда появился интерес сделать хороший и крутой концерт в родном городе, я понял, что надо брать сразу «Металлург-Форум». Рассматривали как вариант ещё цирк, но там сидячие места, что явно не для моей музыки. В целом билеты хорошо продаются, если сравнивать с другими городами: Новосибирском, Пермью. Нижний Тагил на порядок выше. Конечно, сравнивать с Питером и Москвой смысла нет. Люди едут сюда из других городов, поэтому мы всех ждём. Мы готовы принимать в родном городе гостей.

— Как часто приезжаешь в Нижний Тагил?

— В последнее время я стал приезжать чаще за счёт того, что у нас с Ариной много концертов именно в Екатеринбурге. Соответственно, мы заезжаем сюда к товарищам, отдыхаем. Был период, когда я учился в институте в Питере, тогда приезжал редко. А сейчас стабильно раза два в год точно бываю. А то и три.

— Остался ли здесь кто-нибудь?

— Мама сейчас живёт в Питере, папы уже нет, к сожалению. Бабуля осталась, здесь живёт. Тут ей лучше, чем переезжать куда-то в большой город.

— В прежних интервью ты говорил, что Нижний Тагил — суровый рабочий город, по твоему ощущению, что-то поменялось за последнее время?

— Когда я говорю, что Нижний Тагил — суровый заводской город, это не негативная коннотация. Это скорее моё восприятие, потому что ну кто скажет, что у нас несуровые парни в Нижнем Тагиле? Несерьёзно быть несуровым пацаном в Нижнем Тагиле. А заводской — естественно. У нас заводы тянут город. Он этим и известен. Поэтому никакого вранья тут нет. Мне что понравилось: я уехал из Нижнего Тагила в Питер в 2011 году. И как бы это смешно и клишированно ни звучало, Тагил похорошел за эти 10–11 лет. Набережную сделали, классно выглядит. Вот я помню, выпускной у нас был на набережной, а там ничего не было. Смотришь на город — дороги вроде бы сделали получше, новые дома появились, на ГГМ новый район построили. Я как человек, который бывает тут нечасто, приезжаю и замечаю положительную динамику. По мосту успели проехаться. Мост — супер.

— Что ты рассказывал Арине про Нижний Тагил?

— Мы с Ариной познакомились в 2017 году, и одно из первых путешествий, несмотря на то, что мы знакомы были два месяца, было в Нижний Тагил. Мы поехали тусоваться с моими товарищами. Арина по каким-то клише уже знала, что из себя представляет Нижний Тагил. Первое, что она сказала, когда мы приехали на ж/д вокзал: «Железом пахнет, везде пахнет железом». Там же недалеко НТМК, если вглубь города смотреть. Потом она уже поняла, что это именно специфика выбросов города, потому что город рабочий. Мы сегодня даже шутили, что она в Архангельске, своём родном городе, бывает куда реже, чем в Нижнем Тагиле. Вроде ей всё нравится, не сильно жалуется.

— Знаем, что вы предложили нашей мэрии выступить на празднике бесплатно, но вам выделили всего полчаса. Это вам такие условия поставили или личная инициатива?

— Это общие договорённости, компромиссы. Изначально инициатива шла от меня, потому что я сам хотел приехать на 300-летие города, посмотреть что и как. Ведь это знаменательная дата, всё-таки 400-летие мы с вами уже не увидим. И так сложилось, что я подумал: там будут выступать артисты, музыканты, может, и мне попробовать? Я нашёл выходы через своих знакомых, сам пришёл в мэрию, объяснил, кто я, чем занимаюсь. Рассказал, что родился в Нижнем Тагиле, что было бы здорово мне сделать городу подарок. Я изначально не хотел подмешивать финансовую составляющую, поскольку подарок с этим не вяжется. Поэтому так и договорились. 30 минут я считаю оптимальным временем для того, чтобы дать горожанам понять, что из я себя представляю. И в то же время заинтересовать людей прийти на мой концерт 2 октября.

— У вас есть достаточно провокационные песни, сет-лист согласовывали с чиновниками?

— Конечно, обсуждали. Меня попросили слегка видоизменить песню «У России три пути» (16+), не исполнять в том оригинальном виде, в котором она есть. Скрытый смысл можно найти в чём хочется, было бы желание. Безусловно, у меня есть песни куда более провокационные, и нет смысла их сегодня исполнять: не то место и не то время. А так, большинство моих песен — это некая социальная ирония, поэтому, когда мне сказали, что «У России три пути» нужно слегка видоизменить, я спорить особо не стал. Но потом подумал: а что плохого? У нашего президента есть любимая группа «Любэ», которая поёт: «Баня, водка, гармонь и лосось». Это же не означает, что во всей нашей прекрасной и великой Родине есть только бани, водка и красная рыбка, верно?