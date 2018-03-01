«Выбирай как зятя для дочки своей!» В Нижнем Тагиле учреждения культуры призывают идти на выборы с помощью выставок и разделов на сайтах

В преддверии президентских выборов тагильчанам покажут советские агитационные плакаты и расскажут об истории выборов. Выставка Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» «Все на выборы!» должна поднять патриотический и предвыборных дух горожан, говорят его сотрудники.

Коллекция плакатов музея-заповедника насчитывает 800 единиц хранения, 46 из них посвящены предвыборной агитации. На выставке представлено около 20 плакатов 1930–1970 годов. Особенно на фоне остальных экспонатов выделяется плакат известного советского художника Ираклия Тоидзе, автора знаменитого «Родина-мать зовёт!». На плакате пожилой мужчина призывает подходить к выбору депутатов с той же ответственностью, как к выбору мужа для единственной дочери. Этот текст повеселил мэра Сергея Носова, побывавшего на открытии новой выставки.

«Мне очень интересно посмотреть на плакаты, которые призывали на выборы в далёком 47 году. Интересно сравнить, как это происходило тогда. Наверное, плакаты сейчас кажутся наивными, тем более мы знаем, как в итоге всё сложилось, но люди шли на выборы, понимали свою ответственность, считали себя творцами своих судеб, истории своей страны. Настроение у людей на плакатах совпадало с настроением людей на избирательных участках», — заявил Носов.

Интересной и своевременной выставку считает и директор музея-заповедника Эльвира Меркушева, отметившая, что историю выборов полезно знать каждому.

«Исторические события быстро забываются, и нам кажется обыденным то, что ещё вчера казалось невозможным, — заметила Эльвира Меркушева. — Прошло всего сто лет с тех пор, как женщинам дали право голоса. И произошло это не на прогрессивном Западе, который пытается нас учить жить, а в СССР. В США чернокожие получили право голоса только в конце 60-х годов».

По словам автора экспозиции Алёны Михеевой, агитационные плакаты в советское время были масштабным явлением в искусстве. Над одним изображением трудились целые коллективы — художники, редакторы, политологи, которые старались сделать образный язык эмоциональным и понятным широким народным массам. В современной России этому направлению не уделяется должного внимания: агитационные материалы становятся формальностью, которой не интересна креативность, считает Михеева.

«Плакат со временем менялся: сначала он был более графичным, потом — живописным. Но настрой оставался прежним — выборы были для людей праздником. К сожалению, это явление в искусстве ушло в прошлое. Компьютерные технологии упростили процесс создания плакатов, в них больше текста, фотографий, меньше творчества. Сегодня советские плакаты воспринимаются нами как мемы», — говорит автор выставки Алёна Михеева.

Ближайшие месяцы музейщики намерены также посвятить предвыборной теме. Посетителям покажут агитационный фарфор и плакаты, посвящённые юбилею комсомола. Отдельная работа будет вестись со школьниками. Для них будут проводиться тематические экскурсии и творческие занятия по созданию агитационных плакатов.

Личная ли это инициатива музея или рекомендация властей, в учреждении уточнять не стали. Примерно за месяц до выборов президента на официальных сайтах большинства тагильских учреждений культуры появились разделы, новости или просто ссылки на избиркомы, информирующие о важности участия в выборах 18 марта.

Ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал, что явка на президентских выборах составит не менее 63% и будет выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области. Вопрос о повышении явки на президентских выборах 2018 года, по данным СМИ, является одним из самых острых в Кремле. Так, источники «Коммерсанта» утверждали, что ориентиром по явке выбраны выборы 2008 года (тогда она составила в среднем 69,81% по стране).