А вы знали? В начале XIX века британские промышленники подделывали демидовское железо «Старый соболь» и поставляли свой контрафакт под видом оригинала на рынки Европы и Северной Африки

В начале XVIII века Сибирский приказ государства Российского разослал по городам и весям царский «наказ»: клеймить железо, выделанное на сибирских заводах (а Урал в те годы относили к Сибири), изображением соболя. Этот зверёк издавна почитался на Руси за свой мягкий мех, да ещё и был самым ходовым российским товаром на международном рынке. Российское железо тоже имело хороший спрос в Англии, Франции и Голландии, и изображение соболя на клейме, как полагали дьяки Сибирского приказа, было удачным маркетинговым ходом. Клеймение железа несло ещё одну функцию — расчёта таможенных пошлин. Царским указом от 1713 года сибирское железо облагалось более низкими пошлинами, что, по мнению царя, должно было способствовать скорейшему развитию металлургии на Урале и в Сибири.

Всего в первой половине XVIII века клеймом «Старый соболь» клеймилась продукция более 60 российских железоделательных заводов. Правда, до 1725 года качество сибирского железа не было каким-то выдающимся, но после того, как Акинфий Демидов начал поставлять на рынок металл, выплавленный из руды горы Магнитной (Высокой), ситуация изменилась. Иноземные купцы начали гоняться за железом с клеймом «Старый соболь», и скоро изображение этого зверька на железе стало своеобразным знаком качества. Конкуренции с демидовскими заводами на Урале многие заводчики не выдержали и в течение 40–50 лет ушли с внешнего рынка. К концу XVIII века Демидовы остались чуть ли не единственными промышленниками, кто продолжал клеймить свою продукцию «Старым соболем», а к началу XIX столетия изображение на железе «Старого соболя» уже полностью ассоциировалось с продукцией демидовских заводов.

Правда, популярность бренда сыграла с Демидовыми злую шутку. В начале XIX века некоторые британские промышленники начали ставить знаменитое клеймо на своё железо, которое было худшего качества. Поддельное железо продавалось преимущественно на рынках Северной Африки и Западного Средиземноморья, и Демидовы узнали о фальшивках достаточно поздно. В результате заводчики потерпели убытков более чем на миллион рублей.

Клеймение «Старым соболем» окончательно прекратилось в 1860–1870-х годах. Оно сохранялось только на образцах продукции демидовских заводов, которые изготавливались для российских и международных промышленных выставок.