54% жителей Нижнего Тагила поддерживают запрет на использование электросамокатов подростками до 16 лет

Введение запрета на управление электросамокатом подростками до 16 лет поддерживает каждый второй тагильчанин, а среди родителей — 6 из 10. Такие данные получили специалисты SuperJob в ходе опроса экономически активного населения Нижнего Тагила.

В настоящее время управлять электросамокатом можно с 14 лет, но Минтранс планирует запретить лицам младше 16 лет пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно опросу SuperJob, каждый второй тагильчанин (54%) одобряет введение такого возрастного ограничения: «Очень невнимательные, опасно едут, не уступают». Каждый четвёртый (26%) предлагает увеличить допустимый возраст до 18 лет: «Все-таки молодые люди 18 лет и старше более ответственные». 10% проголосовали против, еще 10% затруднились с оценкой инициативы: «В любом возрасте есть нарушители».

Женщины активнее мужчин выступают за запрет езды на электросамокатах до 16 лет (57% против 51%). Тагильчане моложе 35 лет наиболее категоричны: 48% одобряют запрет, ещё 30% выступили за повышение возрастного ценза до 18 лет.

60% родителей подростков поддержали инициативу, ещё 21% выступили за увеличение допустимого возраста до 18 лет.