В Нижнем Тагиле педагоги получили от профсоюза сертификаты на надгробия 

Учителя Нижнего Тагила столкнулись с необычным сюрпризом от профсоюза работников образования. Помимо традиционной материальной помощи, педагогам предложили весьма специфические подарки — сертификаты номиналом 5 тысяч рублей от мемориальной компании «Грань» на изготовление и установку надгробий.

«Раньше профсоюз действительно хоть что-то стоящее предоставлял для коллег, но в последние два года одно сплошное разочарование. И вообще, 5 тысяч рублей — это копейки, и их не хватит даже на приличный крест. Не знаю, получил ли кто-то этот сертификат, но все коллеги были в шоке», — поделился мнением с АН «Между строк» один из педагогов.



В самой мемориальной компании редакции АН «Между строк» сообщили, что заключили договор с профсоюзом работников образования и сертификаты раздаются педагогам в качестве меры поддержки.

«Бывают ситуации, когда уходят близкие, и, возможно, у родственников тех людей, которых с нами нет, есть потребность установить памятник. Не всегда финансы позволяют это сделать, и хорошо, если организация оказывает помощь. Я обратился в профсоюз с предложением предоставлять такие сертификаты, для профсоюза они абсолютно бесплатные. Это мера поддержки от нашей организации», — пояснил АН «Между строк» заместитель директора компании Андрей Козлов.

Предприниматель уточнил, что эта идея пришла ему от родственников, которые работают учителями и состоят в профсоюзе.

«Надо было объяснить, что это не подарок, а помощь, которой может воспользоваться человек. Приведу пример: вот человек умер — организация выделяет автобус, это не подарок, а помощь от организации. Эту рекламу давал не я и размещал тоже не я. Если бы размещал я, то пояснил бы, чтобы не было двусмысленного понимания. Сейчас уже были звонки от учителей, которые хотели бы установить памятник для своих близких. Стоит уточнить, что сертификаты являются бессрочными», — отметил Андрей Козлов.