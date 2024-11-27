В Нижнем Тагиле в третий раз пройдет большой новогодний маркет гончарной школы «Колокол»

Купить новогодние подарки для близких и насладиться праздничной атмосферой можно будет 14 и 15 декабря на «Колокол-маркете» (6+) в креативном кластере SAMORO.doc. На ярмарке будут представлены изделия ручной работы 40 производителей крафтовой продукции. Гостей порадуют сладости, украшения для декора, игрушки, керамика, свечи и другие новогодние подарки. Организаторами мероприятия выступают центр «Мой бизнес» и гончарная школа «Колокол».

«Новогодний “Колокол-маркет” — одно из любимых событий в нашем городе. Это мероприятие дарит всем гостям множество эмоций, радости, музыки и ожидания чуда. Для мастеров, которые привозят свои товары, это всегда отличная возможность для продаж и представления своего ассортимента в офлайне», — отмечает руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы, музыкальная программа, розыгрыши призов и подарочных сертификатов. Вход на маркет свободный. Оба дня двери ярмарки будут открыты с 12:00 до 19:00 по адресу: проспект Мира, 49/24.