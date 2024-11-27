В мэрии Нижнего Тагила рассказали о бюджете города на 2025 год

Сегодня, 27 ноября, на публичных слушаниях в здании общественно-политического центра заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов представил проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Доходы планируются на уровне 26 млрд 382 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления составят 9 млрд 126 млн рублей, межбюджетные трансферты — 17 млрд 256 млн рублей.

«Корректно можно сравнить проект нового финансового документа с первоначальным бюджетом города на 2024 год. Согласно их показателям, в следующем году расходы муниципалитета в физических величинах вырастут на 1 млрд 156 млн рублей. Мы ожидаем рост налоговых доходов на 422 млн рублей, небольшое падение по неналоговым поступлениям на 109 млн рублей, и повышение суммы межбюджетных трансфертов на 1 млрд 101 млн рублей», — отметил Алексей Бурдилов.

Ключевыми направлениями бюджетной политики в следующем году станут достижение национальных целей развития, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, гарантированное выполнение установленных социальных обязательств, а также обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города.

Он останется социально направленным. Расходы на образование, физкультуру и спорт, культуру и социальную политику в целом составят почти 18 млрд рублей. Они вырастут относительно первоначального бюджета 2024 года на 18% или 2 млрд 712 млн рублей.

Расходы бюджета на развитие и содержание городской инфраструктуры составят 8 млрд 450 млн рублей. В том числе на жилищно-коммунальную сферу будет выделено 4 млрд 210 млн рублей, на дорожное хозяйство — 2 млрд 405 млн рублей, на транспорт — 834 млн рублей.

Позже проект будет рассмотрен на очередном заседании НТГД.

«Бюджет 2025 года — непростой, предполагается, что дефицит между доходной и расходной частью составит 1 млрд 444 млн рублей. Будем плотно работать в течение года над ростом доходов, чтобы его сократить, Важным обстоятельством является тот факт, что Нижний Тагил в 2025 году продолжит активно участвовать в реализации национальных проектов: “Инфраструктура для жизни”, “Молодёжь и дети”, “Экологическое благополучие”. Это позволит улучшить качество жизни граждан, продолжить развитие инфраструктуры и создание комфортной и безопасной среды, обновлять школы и снижать негативное воздействие на окружающую среду», —прокомментировал проект бюджета глава города Владислав Пинаев.