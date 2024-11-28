А вы знали? В Нижнем Тагиле есть сооружение, спроектированное знаменитым инженером Шуховым, создателем радиобашни на Шаболовке

В Нижнем Тагиле есть сооружение, построенное по проекту известного русского инженера Шухова — автора знаменитой радиотрансляционной башни в Москве, ставшей одним из символов отечественного теле- и радиовещания.

Владимир Григорьевич Шухов родился 16 августа 1853 года в городе Грайворон Курской губернии в небогатой дворянской семье. Начальное образование он получил дома, а затем поступил в Пятую Санкт-Петербургскую гимназию, где увлёкся математикой, геометрией и физикой. В 1871 году, Владимир Шухов поступил на инженерно-механическое отделение Императорского Московского технического училища (ныне — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана), и с отличием окончил его пять лет спустя. В 1877 году Владимир Григорьевич поступил на службу в управление Варшавско-Венской железной дороги, где занимался проектированием паровозных депо. В это время он стал вольнослушателем Военно-медицинской академии. Всё свободное от основной работы время он посвящал шахматам, фотоделу и стереоскопической фотосъёмке, а также проектированию различных металлических конструкций.

В 1880 году Шухова пригласили на должность главного конструктора и главного инженера в «Строительную контору Александра Бари», где он занимался проектированием нефте- и газопроводов, трубчатых паровых котлов, нефтеперерабатывающих заводов с первыми российскими установками крекинга. В 1899 году Владимир Шухов стал изобретателем первых в мире гиперболоидных конструкций и стальных сетчатых оболочек. Впервые такую конструкцию — прототип радиобашни на Шаболовке — Шухов представил на Нижегородской выставке в 1896 году, но изобретение осталось незамеченным.

По достоинству перспективы применения таких сооружений оценил лишь фабрикант, миллионер и меценат Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, приходившийся троюродным дядей «нашему» Елиму Павловичу Демидову. Нечаев-Мальцов купил у Шухова выставочный экспонат прототипа, привёз его в своё имение и установил там. Сама идея постройки высотных гиперболоидных конструкций для приёма и передачи радиосигнала была воплощена в жизнь после Октябрьской революции в Москве, где за период с 1919 по 1922 год была построена 160-метровая «вышка связи», ныне известная, как Шуховская радиобашня на Шаболовке, а в те годы именовавшаяся «вышкой Радио им. Коминтерна».

А каким образом к этой истории относится наш город? Оказывается, самым непосредственным. В 1894 году последний владелец Нижнетагильского и Выйского заводов Елим Павлович Демидов задумал реконструкцию мартеновского производства на Нижнетагильском заводе. Он предложил Владимиру Шухову спроектировать новое здание мартеновского цеха, с чем инженер справился в кратчайший срок, предложив проект однопролётного здания цеха, перекрытого серповидными стальными фермами, опирающимися на кирпичные стены. Демидов был в восторге от проекта, и заказал знаменитому инженеру ещё один проект — прокатного цеха. Оба обновлённых цеха были пущены в строй к окончанию первого российского экономического кризиса, и способствовали возвращению тагильского металла на мировые рынки.

По материалам НТМЗ «Горнозаводской Урал», газеты «Тагильский вариант» №33(263) от 22.09.2016 г. и Е.М. Шухова. «Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России», Москва: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003 г.