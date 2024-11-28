«Это глумление над живыми людьми». Пользователи соцсетей отреагировали на новость о том, что в Нижнем Тагиле педагоги получили от профсоюза сертификаты на надгробия

Накануне Рунет взорвала новость о том, что в Нижнем Тагиле учителям от профсоюза работников образования, помимо традиционной материальной помощи, предложили также сертификаты номиналом 5 тысяч рублей от мемориальной компании «Грань» на изготовление и установку надгробий.

В самой компании отметили, что это своеобразная мера поддержки педагогов. Председатель организации Людмила Кузнецова заявила «Новому Дню», что ритуальщики стали ещё одним социальным парнёром профсоюза взамен на «информационную поддержку».

«Мы опекаем более 200 ветеранов педагогического труда. И нам ежегодно приходится оплачивать ритуальные услуги для двух-трёх ушедших ветеранов. У некоторых нет родственников, и похоронить их некому. Представитель фирмы предложил профсоюзу и в этом помощь и поддержку. Мы для них — информационный ресурс. И я за это ухватилась», — рассказала СМИ глава профсоюза.

Несмотря на благие намерения, пользователи соцсетей не разделили мнение авторов инициативы. Большинство комментаторов считают, что такая «благотворительность» неуместна и даже оскорбительна.

«Председатель профсоюза, вы действительно не понимаете, что это глумление над живыми людьми? Тогда покиньте свою должность. Давайте на Новый год, на 8 Марта и на другие праздники дарить венки и памятники. А что, это тоже денег стоит», — считает анонимный пользователь.

«Обычный рекламный ход! Типа сертификат на 5 000 рублей — это мало, но если общая сумма около 70 тысяч, то человек решит, что и минус 5 тысяч хорошо, и пойдет в эту компанию заказывать надгробия», — пишет ещё один анонимный пользователь.

«Лучше бы сертификат на 5 000 рублей в ресторан дали. Бедные учителя хоть в ресторане бы побывали. При жизни (без сарказма)», — комментирует аноним.

«Вы думаете, это нормально? Вы бы им ещё сертификат в секс-шоп подарили — это примерно то же самое», — отмечает аноним.

«Эту помощь нужно делать адресно, тактично и тихонечко. А выдавать повально всем сертификаты на надгробия вместе с матпомощью, особенно если мы говорим о людях образования и науки — это реально издевательство», — заявляет аноним.

Но нашлись и те, кто считает, что в трудную минуту дорога любая помощь.

«Я уверена на 100%, что пенсионерам это реально хорошая тема, особенно тем, кто без поддержки детей и внуков. Кому их потом хоронить?» — пишет Katie.