А вы знали? В 1920-е годы Нижний Тагил охватила «эпидемия» переименования основных улиц в честь видных большевиков, чекистов, героев Гражданской войны и журналистов

Первый декрет о переименовании появился в Советской России в феврале 1920 года. Инициировали его появление Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Отдел управления НКВД. Декрет касался переименования ряда населённых пунктов в регионах, которые контролировались советской властью.

В 1924-м была создана Административная комиссия, которая разработала рекомендации и правила переименования населённых пунктов, улиц и площадей. Тогда же право переименовывать улицы в городах, деревнях и сёлах было передано местным Советам. Отдельными документами комиссии разъяснялось, чьи имена желательно присваивать улицам. В 1924 году в списках рекомендаций фигурировали имена теоретиков мирового коммунизма и первых лиц советского правительства. В 1925-м было разрешено называть улицы именами местных революционеров, выдающихся борцов с царским режимом, большевиков, погибших в боях Гражданской войны или от рук врагов новой власти, а также известных рабочих и служащих.

Первые переименования в Нижнем Тагиле были малочисленны. В начале 1920-х годов было решено объединить Дровяную и Предзаводскую площади и назвать новый объект площадь им. Треста — в честь Уральского горно-металлургического треста, которому тогда подчинялись почти все металлургические заводы Урала. Это название просуществовало до 1926 года, когда его сменили на площадь Рабочей Молодёжи.

В апреле 1926 года было принято решение о переименовании ещё 26 улиц Нижнего Тагила. Так, Александровская стала улицей Копытцева — в честь самого молодого рабкора газеты «Рабочий» Александра Галактионовича Копытцева, который прославился не только своими статьями, но и борьбой с организованной преступностью Тагила. Позднее улицу переименуют в Совхозную, а имя Ленина она получит только после соединения с улицей Салдинской.

Улица Старобазарная (ныне — Носова) сначала получила имя Каписко — в честь известного горняка и большевика Ивана Александровича Каписко (кстати, того самого человека, благодаря которому произошло становление рабкора Григория Быкова). Улицу Казанскую, ту, где находится храм Казанской иконы Божией Матери, переименовали в улицу имени Мусатова, рабочего-металлурга, одного из первых депутатов-большевиков Совета. Главную улицу Выи, Максимильяновскую, переименовали в улицу чекиста Степана Шамина, а имя командарма Фрунзе присвоили улице Извездной (ныне — Челюскинцев). 1-ю, 2-ю и 3-ю Введенскую переименовали в 1-ю, 2-ю и 3-ю Свердловскую (позднее 1-я и 2-я Свердловские улицы войдут в состав Пархоменко, а 3-ю Свердловскую застроят). Три улицы Никольские были переименованы в 1-ю, 2-ю и 3-ю Пролетарскую, а Верхняя, Средняя и Нижняя Ерзовка стали 1-й, 2-й и 3-й Советской. Позднее улицы Советские были переименованы в Комсомольскую, Островского и Папанина.

Существует любопытная легенда о переименовании улицы Большерудянской. В 1921 году в адрес Нижнетагильского совета пришло письмо от некоей гражданки Алексеевой М. Я., пенсионерки, а в прошлом педагога, в котором она предлагала переименовать Большерудянскую в улицу имени писателя Мамина-Сибиряка, который, как утверждалось в письме, жил здесь. Имя Дмитрия Наркисовича было тогда на слуху: его рассказы печатали газеты, а его сказки были включены в школьную программу начальных классов. По каким-то причинам письмо гражданки Алексеевой затерялось и нашлось только десять лет спустя. Комиссия горисполкома предложение о переименовании удовлетворила, и Большерудянская целых пять лет носила имя Мамина-Сибиряка. В 1935-м, в разгар борьбы с религией, вспомнили, что писатель был сыном священника, и постановили при первом же удобном случае снова переименовать улицу. В 1936 году ей было дано имя выдающегося советского деятеля Сергея Мироновича Кирова, убитого в Ленинграде. Прошло ещё 20 лет, и случайно выяснилось, что написавшая в 1921 году письмо «гражданка Алексеева» — это Мария Якимовна Колногорова (Алексеева), гражданская жена Мамина-Сибиряка, которую «певец Урала» бросил в 1890 году ради романа с артисткой Екатеринбургского театра Марией Абрамовой. Письмо в Нижнетагильский совет Мария Якимовна написала за несколько дней до своей кончины.