А вы знали? Тагильские металлурги придумали революционный метод реконструкции доменных печей, который стали применять не только в СССР, но и в Европе

Знаете ли вы, что тагильские металлурги в 1950-х годах разработали и внедрили необычный метод реконструкции доменных печей?

Запущенная в эксплуатацию 27 апреля 1944 года доменная печь № 3 Нижнетагильского металлургического завода (НТМЗ) была построена силами Нижнетагильского особого строительно-монтажного управления № 7 (ОСМУ-7), 90% личного состава которого составляли немецкие, венгерские, итальянские и японские военнопленные. По плану в 1951 году печь № 3 должна была встать на реконструкцию, но она стартовала с опозданием на три года. Отношение к военнопленным часто менялось, и в 1951-м было решено не допускать спецконтингент к особо важным работам. Дело в том, что тогда уже началась депортация военнопленных и власти опасались, что те могут перед отправкой домой устроить диверсию на промышленных объектах или умышленно будут выполнять свою работу некачественно.

Состояние доменной печи № 3 позволяло отложить реконструкцию, к тому же рационализаторы НТМЗ готовили ноу-хау, которое должно было вдвое сократить время реконструкции и при этом требовало меньше рабочих.

Уникальный проект, который предусматривал реконструкцию печи методом «надвижки», был разработан ещё в 1942 году и не имел аналогов ни в СССР, ни в Европе. Первые испытания прошли на Чусовском металлургическом заводе, но не получили одобрения Совнархоза, а все материалы и чертежи разработки были отправлены в архив.

Тагильские металлурги доработали метод, адаптировав его к местным условиям. Новый корпус печи был построен рядом с действующим. Затем старую печь разобрали, усилили фундамент, а на него надвинули новый корпус при помощи роликов. Вся реконструкция, от остановки старой печи до выпуска первого чугуна новой печью, заняла всего 82 дня вместо полугода, и 11 февраля 1954 года обновлённая доменная печь № 3 выдала первый металл.

Новый прогрессивный метод реконструкции был отмечен дипломом I степени ВДНХ, а трест

«Уралстальконструкция», который подготавливал и осуществлял весь процесс «надвижки», был награждён переходящим знаменем Министерства чёрной металлургии РСФСР. В 1956-м новый метод было решено использовать на территории всего Советского Союза. Первыми после тагильчан «надвижку» применили на заводе «Запорожсталь» в 1959 году. А в 1961-м новый метод стал распространяться в странах Европы.

Любопытно, что первые разработки в этой области были проведены в США ещё в начале 30-х годов ХХ века, но все они были признаны нерентабельными в условиях «великой депрессии», а после войны и вовсе позабыты.