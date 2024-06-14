А вы знаете? Первая АТС в Нижнем Тагиле появилась на НТМК

Знаете ли вы, где и когда в Нижнем Тагиле появилась первая АТС — автоматическая телефонная станция?

Сейчас, в эпоху мобильной связи, трудно себе представить, что до начала 50-х годов ХХ столетия совершить телефонный звонок в Нижнем Тагиле было делом непростым и зачастую требовало терпения. Звонивший снимал трубку и ждал ответа оператора телефонной станции, затем называл номер абонента, а оператор вручную осуществлял подключение. Всё это занимало до пяти минут, и если абонент не отвечал в течение 30 секунд, то оператор прерывал соединение. Звонившему снова приходилось вызывать оператора, что не всегда получалось сразу, и всё начиналось заново.

На тагильских заводах тоже использовались ручные телефонные станции, что было неудобно: иногда начальнику смены было быстрее дойти до нужного участка пешком, чем дозвониться и отдать распоряжение по телефону. Автоматические телефонные станции выпускались в СССР с 1927 года, но во время войны их производство было прекращено, а после неё запуск АТС в серийное производство шёл очень медленно.

В 1952 году начальником цеха связи Ново-Тагильского металлургического завода (позже — НТМК) был назначен Иван Александрович Алёшин, и первостепенной задачей, которую поставил перед ним директор завода Леонид Эммануилович Вайсберг, было внедрение автоматической телефонной станции. Но где её было взять?

Алёшин решил обратиться к заместителю министра металлургической промышленности СССР Елене Александровне Джапаридзе. Она пообещала «провентилировать» вопрос и недели через полторы сообщила, что может помочь НТМЗ получить автоматическую телефонную станцию — пусть не новую, но рабочую, и без очереди. АТС, которую предложила НТМЗ Джапаридзе, была огромной, на 10 тысяч номеров. Это была трофейная немецкая станция, привезённая из Берлина в 1946 году. АТС была замечательна тем, что могла работать по частям. Тагильчанам досталась часть этой станции на 4000 номеров.

Монтаж АТС и переключение с ручной станции заняли немного времени. В назначенный день и час автоматическая телефонная станция была включена. Запуск АТС стал значимым событием на Ново-Тагильском металлургическом заводе и поводом для зависти в городе. Но уже через пять-шесть лет советская промышленность наладила выпуск автоматических телефонных станций и они стали поступать в города и посёлки страны.