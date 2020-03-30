Волонтёры Нижнего Тагила начали доставлять продукты и лекарства пожилым людям

В Нижнем Тагиле студенты медицинского колледжа объединились с представителями Общероссийского народного фронта и начали доставлять пожилым людям продукты первой необходимости. Это связано с тем, что в период пандемии коронавируса людям старше 65 лет рекомендовано не покидать квартиры до улучшения ситуации. Как рассказала руководитель штаба волонтёров, заместитель директора по социально-педагогической работе медицинского колледжа Марина Казанцева, акция стартовала 27 марта — тогда за помощью волонтёров обратились четыре человека, сегодня количество заявок увеличилось до восьми.

«С федеральной линии мы получаем уже готовые адреса. Обращаются порой не сами бабушки, а родственники, которые находятся за пределами Нижнего Тагила. И уже после этого мы связываемся с самими бабушками и выходим помогать. Как это происходит? Мы приходим на адрес, нам дают записку с необходимым перечнем продуктов, мы идём в магазин, закупаем и передаём на адрес. Чаще всего нужны продукты, такие как молоко, хлеб, ну и лекарства», — говорит Марина Казанцева.

Заявки на помощь пожилым людям принимаются по телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Сперва волонтёры проходят инструктаж и технику безопасности. Затем каждому выдают маски, перчатки и антисептические салфетки. В планах — приобретение спецодежды, которую волонтёры смогут стирать.

«Мы волонтёрством занимаемся с того момента, как в мед поступили, затянула нас Марина Юрьевна к себе. Сейчас мы на третьем курсе, но до сих пор продолжаем помогать. Больше всего нас радуют улыбки людей. Часто приглашают нас в гости, попить чай с конфетами, но мы отказываемся, нам по технике безопасности нельзя», — рассказывают Александр Донской и Никита Денисов.

Как рассказала руководитель штаба, сегодня на заявках работают 22 волонтёра-медика, к акции планирует присоединиться организация «Красный Крест» и волонтёры других организаций.