Водители в Нижнем Тагиле возмущены автохамством родителей учащихся школы № 56 (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Тагилстроя Андрей, который обратил внимание на проблему с парковкой возле школы № 56. По словам тагильчанина, родители некоторых учеников каждый день по-хамски нарушают ПДД. Они паркуются на полосе встречного движения перед пешеходным переходом только для того, чтобы высадить своего ребёнка поближе к школе.

«Я сам являюсь многодетным отцом, но себе такого не позволяю. А тут они не только нарушают ПДД, но и мешают другим участникам дорожного движения. Обращался в ГАИ, просил обратить их внимание на эту ситуацию, но пока ничего не меняется», — заявил тагильчанин.