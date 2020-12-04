Владислав Пинаев объяснил повышенную цену конкурса на аутсорсинг автопарка скорой помощи Нижнего Тагила 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил, почему цена за аутсорсинг машин скорой помощи оказалась одной из самых высоких в России. По словам градоначальника, к этому вынуждает необходимость обновления парка автомобилей.

«Если в Екатеринбурге автомобили скорой помощи более-менее новые, то у нас они оставляют желать лучшего. Автомобили нужно менять, и это является одним из условий конкурса — подрядчику предстоит вложиться в приобретение новой техники», — прокомментировал ситуацию мэр.

Также Владислав Пинаев отметил, что, хотя конкурс проводит правительство региона и работа скорой помощи находится в ведении областного Минздрава, муниципальные власти готовы прийти на помощь в случае возникновения проблем.

Тем не менее на самих подстанциях скорой помощи заявляют, что в настоящее время их автопарк относительно свежий и хорошо укомплектован, а значит, не нуждается в замене, как об этом говорят региональные власти.

«Больше пяти лет нет машин. Год, два. Автопарк постоянно обновляется. Они говорят, что привезут 30 машин. Где они будут обслуживаться? Если они на гарантии — это время. У нас здесь время не теряется. Если сломалось что, машины есть резервные. Бригада не стоит. Водитель берёт другую машину, а эта машина увозится на ремонтную базу», — говорит механик вагонской подстанции Армен Назарян.

Отметим, что компания «РТ-Социальная сфера» стала единственным участником конкурса на аутсорсинг автопарка скорых. Начальная цена закупки составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.

Согласно материалам закупки, начальная (максимальная) цена контракта была сформирована на основе трёх коммерческих предложений.

«Начальная (максимальная) цена контракта установлена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) идентичных товаров, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров на основании поступивших от поставщиков коммерческих предложений в соответствии с федеральным законодательством», — говорится в документе.

Как видно по таблице, всего было сделано три коммерческих предложения от неизвестных компаний. А заказчик по законодательству выбрал самое дешёвое предложение.

На завышенную стоимость контракта обратили внимание в профсоюзе медработников «Действие». Если для Нижнего Тагила один машино-час обойдётся бюджету в среднем в 850 рублей, то для Самары и Новокузнецка, где весной 2020 года «РТ-Социальная сфера» стала победителем конкурса, — всего в 574 рубля.

Накануне стало известно, что член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова подала жалобы в УФАС и областную прокуратуру на три конкурса на аутсорсинг автомобилей скорой помощи для Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. Девушка считает, что заказчик совместно с департаментом госзакупок региона и победителем намеренно указали медицинские услуги вместо транспортных, что позволило им разместить открытый конкурс вместо аукциона.