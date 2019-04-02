Visa и Mastercard потребовали от российских банков выпускать только карты с бесконтактной оплатой

Международные платёжные системы Visa и Mastercard направили российским банкам требование выпускать только бесконтактные карты, со ссылкой на два источника в банковской сфере пишет РБК.

По их данным, Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

В «Альфа-банке», «Райффайзенбанке» и «Русском стандарте» сообщили, что ознакомились с сообщением. В пресс-службе Mastercard подтвердили введение требования в 2021 году, Visa не ответила на запрос. В то же время платёжная система «Мир» не планирует вводить такое требование для своих карт.

В «Альфа-банке» отметили, что заготовка бесконтактной карты стоит в зависимости от размера партии «в 1,5-2 раза дороже контактной», в ВТБ подтвердили, что выпуск бесконтактных карт дороже примерно на 50%. В «Промсвязьбанке» отметили, что при крупных тиражах «разница в цене очень мала». Сам выпуск и обслуживание таких карт ничем не отличаются от контактных, отметили в «Райффайзенбанке».

В Mastercard сообщили, что работают над развитием терминальной сети, «превращая бесконтактные платежи в стандарт», доступный на кассах, при оплате услуг и в транспорте. Там отметили, что с 1 января 2020 года все платёжные терминалы в Европе и России будут поддерживать возможность такой оплаты. Visa требует, чтобы банкоматы в России, установленные или обновляемые после 18 апреля 2020 года, принимали бесконтактные карты и взаимодействовали с ними при проведении операций.

Руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский отметил, что переход на бесконтактные карты «станет вызовом» для региональных и небольших банков. Он также отметил, что за счёт бесконтактных платежей Visa и Mastercard создают себе дополнительный источник выручки: клиенты чаще совершают спонтанные покупки из-за удобства, а часть комиссии за это получают платёжные системы.