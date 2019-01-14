Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин взял себе в помощники журналиста Владимира Инжеватова

Назначенный в декабре прошлого года вице-мэром Нижнего Тагила экс-депутат Вячеслав Горячкин нашёл себе помощника. Им стал местный журналист Владимир Инжеватов, работающий с несколькими региональными СМИ. По словам Горячкина, Инжеватов сам вызвался на должность помощника, он будет работать на общественных началах. Функционал Инжеватова и точная дата начала работы пока не определены.

Интересно, что Владимир Инжеватов одним из первых разместил в соцсетях ролик с поздравлением тагильчан с наступающим Новым годом от губернатора Магаданской области Сергея Носова, который долгое время мстил Горячкину за его участие в выборах депутатов гордумы седьмого созыва.

Вячеслав Горячкин, находившийся в опале у бывшего градоначальника, приступил к работе на посту первого заместителя мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева 19 декабря 2018 года. Ранее, после вступления в должность мэра, новый лидер тагильских единороссов Пинаев вернул Горячкина в состав городского политсовета партии.