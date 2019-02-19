Вице-губернатор Орлов приехал в Нижний Тагил «оценить возможности» ИК-12

Сегодня, 19 февраля, в ИК-12 вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и руководитель регионального ГУФСИН Александр Фёдоров подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Начальник колонии Игорь Панкратов провёл для областных чиновников и журналистов экскурсию по производственным цехам исправительного учреждения и показал гостям продукцию, изготовленную осуждёнными. В настоящее время на территории колонии размещено лесозаготовительное, металлообрабатывающее, пищевое и швейное производство. По словам Панкратова, в 2018 году колония произвела продукцию на общую сумму более миллиарда рублей, а чистая прибыль составила около 160 млн рублей.

«Мы такие же предприниматели, как и остальные, — говорит Панкратов. — На нас распространяются те же самые неустойки, штрафы. У потенциальных заказчиков может возникнуть какое-то недоверие к качеству, но у нас есть необходимые декларации и сертификаты качества».

Во время отбывания наказания осуждённые могут не только получить рабочую профессию, но и заработать деньги, которые, по словам руководства ИК, идут на погашение задолженности по искам и штрафы. Например, сварщик на производстве для нужд УВЗ может в день заработать до 400 рублей.

«Надо понимать, что здесь живут и работают такие же люди, как и мы. Срок наказания у всех заканчивается, они выходят на свободу, имея на руках профессию и навыки, которые им могут пригодиться на свободе, — отметил Алексей Орлов. — Это уменьшает риски рецидива, это, скорее всего, будет благополучный в социальном плане человек. Сегодня мы здесь для того, чтобы понять возможности предприятий ГУФСИН. Возможно, удастся наладить сотрудничество с рядом промышленных предприятий региона. Хороший пример — взаимовыгодное сотрудничество ИК с “Уралвагонзаводом”, которое длится уже более сорока лет. Продукция востребована, высокого качества, соответствует всем необходимым стандартам для производства вагонов».

Замминистра соцполитики Свердловской области Сергей Золотов обратил внимание, что с 2011 по 2015 год в рамках государственной программы по социальной защите и поддержке населения учреждениям ФСИН на территории региона было выделено 52 млн рублей на закупку производственного оборудования. Алексей Орлов дал поручение министерству подготовить предложение по дальнейшей реализации программы с учётом мнения ГУФСИН. Также в профильные федеральные министерства будет направлен запрос о расширении перечня услуг, которые могут предоставлять предприятия уголовно-исполнительной системы с учётом преференций.