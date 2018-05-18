Viber заявил о cбоях в работе из-за блокировок

У российских пользователей Viber возникли проблемы с подключением к мессенджеру, сообщают представители Viber в Twitter. Мессенджер объясняет это блокировкой российскими властями серверов, которые использует Viber.

«На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую», — говорится в сообщении.

В нём отмечается, что мессенджер работает над устранением проблемы. Как следует из данных сервиса Down Deterctor, который отслеживает доступ к сайтам, жалобы на недоступность Viber поступают от пользователей в европейской части России. Около 45% сообщений касаются трудностей с подключением к мессенджеру, 20% — авторизации в приложении, а еще 33% — отправки и получения сообщений.

Ранее, 1 мая, Viber сообщал о восстановлении работы после череды сбоев, которые были связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram. В Viber отмечали, что по-прежнему используют «сквозное шифрование всех звонков, групповых и личных чатов» и что никакие трудности не заставят мессенджер «поступиться со своими принципами» конфиденциальности.

Накануне стало известно о блокировке Роскомнадзором 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp. Как заявлял активист Филипп Кулин, который заметил попадание адресов WhatsApp в реестр страниц, подлежащих блокировке, в 14:14 (мск) адреса были внесены в список, а в 15:19 — исключены из него. В Роскомнадзоре информацию о блокировке WhatsApp опровергли. Кулин в ответ на это выразил готовность предоставить СМИ копию выгрузки IP-адресов в реестр.

О нарушениях в работе различных сервисов российские интернет-пользователи сообщают с конца апреля. Проблемы связывают с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram из-за того, что тот отказался передавать спецслужбам ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. В попытке ограничить доступ к Telegram Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых IP-адреса, которые использует мессенджер.