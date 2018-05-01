Мессенджер Viber полностью возобновил работу в России

Мессенджер Viber объявил о полном восстановлении работы в России. Сообщения об этом пришли на телефоны всем его пользователям.

«Работа Viber в России восстановлена. Все пользователи мессенджера теперь могут вновь свободно обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким. Мы смогли восстановить наш сервис, несмотря на проблемы с подключением к сети Интернет в стране. Мы продолжаем придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование звонков, всех групповых и личных чатов по умолчанию», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, и тогда Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ. В частности, начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. Неполадки касались совершения звонков и отправки фотографий.

Напомним, накануне, 30 апреля, на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы прошёл митинг против блокировки мессенджера Telegram, в котором, по данным полиции, приняли участие 7500 человек.