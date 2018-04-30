На московском митинге против блокировки Telegram собрались более 10 тысяч человек. Они потребовали отправить главу Роскомнадзора в отставку

Сегодня, 30 апреля, на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы прошёл митинг против блокировки мессенджера Telegram, в котором, по данным полиции, приняли участие 7500 человек. При этом заместитель председателя организовавшей митинг Либертарианской партии Кирилл Самодуров оценил число участников в 10 тысяч человек, пишет «Медуза». Проект «Белый счётчик», ведущий альтернативный подсчёт участников массовых акций, сообщил, что на проспекте Сахарова собрались чуть менее 12,5 тысячи человек.

По информации полиции, грубых нарушений общественного порядка на мероприятии не было.

Митинг в защиту Telegram был согласован с московской мэрией. Представители Либертарианской партии заявляли число участников до 5 тысяч человек. В митинге в числе прочих принял участие политик Алексей Навальный, выступивший со сцены.

Собравшиеся принесли с собой баннеры, флаги и плакаты против блокировки мессенджера. Многие пришли с бумажными самолётиками, которые запускали в воздух.

Участники митинга потребовали отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова, а само ведомство ликвидировать. Также они потребовали прекратить блокировку Telegram до 5 мая и отменить законы, ограничивающие свободу интернета.

«Наши права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести», — говорится в декларации, принятой по итогам митинга.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Во время блокировки в «чёрный список» попали около 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google. Возникли перебои в работе многих сайтов и сервисов. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать без VPN. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что борьба Роскомнадзора с Telegram может продолжаться вечно, так как заблокировать мессенджер путём ограничения доступа к IP-адресам невозможно. Потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы оцениваются в миллиард долларов.

Напомним, свердловский депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин ранее также усомнился в профессионализме руководства Роскомнадзора и его дальнейшей работе в органах власти.